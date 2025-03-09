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Российские войска освободили Константинополь в Донецкой Народной Республике, хутор Новенькое в Сумской области и село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что Константинополь был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Восток», в результате их активных наступательных действий.
Бойцами подразделения войск «Север» был освобождён хутор Новенькое в Сумской области.
Также сообщается, что военные того же подразделения в ходе успешных наступательных действий вернули контроль над населённым пунктом Лебедевка в Курской области.
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Бойцами подразделения войск «Север» был освобождён хутор Новенькое в Сумской области.
Также сообщается, что военные того же подразделения в ходе успешных наступательных действий вернули контроль над населённым пунктом Лебедевка в Курской области.
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Анастасия Чинкова