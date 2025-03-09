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Российские военные спасли обгоревшего кота из-под обстрелов в зоне СВО

Фото: iStock/Photography by Adri

Фото: iStock/Photography by Adri

Российские бойцы спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Военные на протяжении 40 минут везли раненое животное с линии боевого соприкосновения. Солдатам пришлось ехать стоя, держа кота на руках, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.

После этого военнослужащие собственными силами выхаживали кота, но ему всё же потребовались лекарства и помощь ветеринара. В итоге зверька экстренно эвакуировали из зоны обстрелов.

В настоящее время кот находится в Донецке под присмотром волонтёров из приюта «Кошкин дом».

Совсем скоро животное отправится к родственникам одного из бойцов во Владивосток.

За время проведения СВО семьям российских военных передали свыше тысячи животных. Бойцы привязываются к питомцам и хотят оставить их себе.

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Российские «Искандеры» уничтожили два штаб ВСУ в Судже — видео
Российские войска нанесли удар «Искандерами» по штабам ВСУ в Судже
09 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российские военные, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», нанесли удар по штабам ВСУ в Судже, где располагалось командование украинской группировки. В результате атаки оба здания были уничтожены до основания.
Эксклюзивными кадрами мощного удара российских ракет поделилась обозреватель телеграм-канала «Оптимистка в штатском». Подчёркивается, что украинское командование сделало место дислокации военачальников подразделений ВСУ частные дома. Так что вполне резонно предположить, что атаке предшествовало получение выверенных данных разведки.

Автор публикации отмечает, что районный центр Суджа в Курской области является ключевым опорным пунктом украинской группировки, вторгшейся в пределы российского региона. Части Вооружённых сил РФ уже зачистили окрестности и приступили к штурму города. Освобождён, в частности, супермаркет «Пятёрочка», ставший знаменитым благодаря многочисленным селфи солдат ВСУ. Бои за Суджу продолжаются.




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#солдат
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МО: Войска ВС РФ освободили два села по обе стороны границы в Курской области
09 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили село Лебедевка в приграничном районе Курской области. Практически одновременно части войсковой группировки «Север» мощным коротким ударом выбили противника из хутора Новенькое, который находится уже по ту сторону границы — в Сумской области Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Оба населённых пункта находятся под полным контролем солдат армии России, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска оказались фактически в огневом мешке в районе села Малая Локня на территории Курской области. Переход этого крупного поселения под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Известно, что ВСУ потеряли уже две трети территорий, захваченных ими сразу после вторжения в российский регион.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.

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#контроль
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#минобороны
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#рф
#курская область
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Российские войска освободили три населённых пункта в ДНР, Курской и Сумской областях
ВС РФ освободили Константинополь в ДНР и Новенькое в Сумской области
09 марта 2025, 13:26

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска освободили Константинополь в Донецкой Народной Республике, хутор Новенькое в Сумской области и село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что Константинополь был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Восток», в результате их активных наступательных действий.

Бойцами подразделения войск «Север» был освобождён хутор Новенькое в Сумской области.

Также сообщается, что военные того же подразделения в ходе успешных наступательных действий вернули контроль над населённым пунктом Лебедевка в Курской области.

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Зеленского «де-факто отстранили от власти» на переговорах с США, пишет «Царьград»

Наступление ВС РФ в Курской области, массовая атака БПЛА на Россию: последние новости СВО на 9 марта
#вс рф
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#военные
#контроль
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Зеленского «де-факто отстранили от власти» на переговорах с США, пишет «Царьград»
09 марта 2025, 13:14

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации от Украины, которая отправится на переговоры с США в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание «Царьград».
Отмечается, что Зеленский не поедет на встречу с американской делегацией. Интересы Украины будут отстраивать глава офиса политика Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига, глава Минобороны страны Рустем Умеров и другие чиновники.

Однако издание подчёркивает, что за спиной Зеленского есть человек, который сможет подписать все необходимые документы – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Глава киевского режима пытается оказывать давление на делегацию Украины, однако он отказался отстранён от переговоров с США и оказался «в вынужденном изгнании».

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Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии
БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в столице Чувашии Чебоксарах
09 марта 2025, 13:07

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Украинский беспилотник обнаружен на территории реконструируемой нефтеперерабатывающей базы в Чебоксарах. Это первый случай, когда ВСУ попытались атаковать объект на территории Чувашии.
О происшествии в своём телеграм-канале сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Объём повреждений наземной инфраструктуры уточняется, но на первый взгляд кажется незначительным. Николаев подчеркнул, что нефтебаза находится в стадии восстановления.

«Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что на фоне работ, проводимых на объекте нефтяной инфраструктуры, ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.

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