Российские военные спасли обгоревшего кота из-под обстрелов в зоне СВО

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Российские бойцы спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Военные на протяжении 40 минут везли раненое животное с линии боевого соприкосновения. Солдатам пришлось ехать стоя, держа кота на руках, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.
После этого военнослужащие собственными силами выхаживали кота, но ему всё же потребовались лекарства и помощь ветеринара. В итоге зверька экстренно эвакуировали из зоны обстрелов.
В настоящее время кот находится в Донецке под присмотром волонтёров из приюта «Кошкин дом».
Совсем скоро животное отправится к родственникам одного из бойцов во Владивосток.
За время проведения СВО семьям российских военных передали свыше тысячи животных. Бойцы привязываются к питомцам и хотят оставить их себе.
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После этого военнослужащие собственными силами выхаживали кота, но ему всё же потребовались лекарства и помощь ветеринара. В итоге зверька экстренно эвакуировали из зоны обстрелов.
В настоящее время кот находится в Донецке под присмотром волонтёров из приюта «Кошкин дом».
Совсем скоро животное отправится к родственникам одного из бойцов во Владивосток.
За время проведения СВО семьям российских военных передали свыше тысячи животных. Бойцы привязываются к питомцам и хотят оставить их себе.
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Анастасия Чинкова