Бойцы ВСУ хотели убить мирного жителя за татуировку на русском языке
Бойцы ВСУ хотели убить мирного жители из Селидово за татуировку на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.
«У меня есть еще армейская татуировка также, но аббревиатура на русском языке. Я служил до "майданов", до переворота. Раньше никто не задумывался, украинский или русский язык, все были одинаковые. Они увидели эту татуировку и то, что она там не "повiтряна", а "воздушная", то есть на русском языке все написано. Я понял, что они передернут затворы, и тут как бы вся жизнь перед глазами» — поделился мужчина с агентством.
Как оказалось, житель смог спастись от расправы совершенно случайно. В этот момент в небе появился беспилотник, которого испугались украинские солдаты. Последние спрятались в подвале, а мужчина убежал. Вслед ему бойцы ВСУ открыли огонь.
Селидово находится в Донецкой Народной Республике. Об его освобождении стало известно 29 октября. Здесь находился один из крупнейших укрепрайонов украискних войск.