Собянин: средства ПВО уничтожили 9 дронов, летевших на Москву

Фото: iStock/bbsferrari

Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили девять беспилотников, которые летели в сторону Москвы и Московского региона. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.



Первое сообщение об уничтожении шести БПЛА появилось в официальном telegram-канале мэра города в 03:44. После появилась информация об уничтожении еще трех дронов. Об этом Собянин написал в 03:56 по московскому времени.

На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. О разрушениях и пострадавших из-за происшествия не сообщалось.

Иван Мусатов

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