Собянин: средства ПВО уничтожили 9 дронов, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили девять беспилотников, которые летели в сторону Москвы и Московского региона. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение об уничтожении шести БПЛА появилось в официальном telegram-канале мэра города в 03:44. После появилась информация об уничтожении еще трех дронов. Об этом Собянин написал в 03:56 по московскому времени.
На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. О разрушениях и пострадавших из-за происшествия не сообщалось.
Читайте также: