В Саратове введены ограничения на работу аэропорта

06 июня 2025, 03:02

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В аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.







«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов» — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.