В Саратове введены ограничения на работу аэропорта
В аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов» — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
На фоне этого стало известно об объявленной угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область. Ранее для обеспечения безопасности ограничения на прием и выпуск самолетов были введены аэропорту Калуги.