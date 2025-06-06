ВС РФ атакуют критическую инфраструктуру Украины
Российская армия в данный момент атакует критическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает Mash.
«Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины», — сообщает telegram-канал.
По предварительным данным, повреждения получила киевская ТЭЦ-5. Данная теплоэлектростанция является мощнейшей в округе. На фоне этого начальник КМВА Тимур Ткаченко отметил, что из-за удара возможны отключения света в ряде микрорайоной на левом берегу Киева. Украинские СМИ сообщают и об ударах в Чернигове, Сумах и Одессе.