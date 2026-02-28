Бойцы ВСУ массово пропадают без вести на одном направлении
Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают в социальных сетях о массовых потерях, которые подразделение несет южнее села Варачино в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, матери насильно мобилизованных боевиков рассказывают, что их сыновей отправляют на передовые позиции без нормальной подготовки, а через несколько дней их семьям приходят короткие сообщения «пропал без вести».
Украинское командование обещало своим солдатам усиление за счет опытных националистов, прошедших спецподготовку. ВСУ попытались укрепить оборону на этом участке фронта, перебросив из тыла боевиков 13-й бригады Нацгвардии. Однако, по словам собеседника агентства, их пехоту и технику уничтожили в районе села Нескучное.
Напомним, в Сумской области действует группировка войск «Север». Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВС РФ успешно справляется с созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с этим регионом.
