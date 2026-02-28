Бойцы ВСУ массово пропадают без вести на одном направлении

28 февраля 2026, 08:01

Родные десантников ВСУ сообщают о массовых потерях под Сумами

Фото: iStock/Olena_Z

Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают в социальных сетях о массовых потерях, которые подразделение несет южнее села Варачино в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.