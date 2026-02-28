Мошенники под видом Красного Креста стали выманивать деньги у семей пропавших военных
Мошенники начали использовать имя Российского Красного Креста (РКК), чтобы обманывать родственников пропавших военнослужащих. Аферисты якобы предлагают помощь в поисках, но для этого просят перейти по ссылкам или перевести деньги, передает РИА Новости.
Злоумышленники сами выходят на связь с семьями, обещают сообщить информацию о судьбе близкого через свои каналы или ссылаются на «закрытые базы» со сведениями о военнопленных.
Цель преступников — заставить человека перейти по ссылке, установить сторонние файлы или перевести свои средства. В пресс-службе РКК подчеркнули, что сотрудники никогда не связываются с людьми через сторонние аккаунты или случайные сообщения в соцсетях. Все контакты происходят только через верифицированные каналы, указанные на главном сайте, и с официального номера телефона.
Российский Красный Крест не берёт деньги за услуги, не просит устанавливать приложения и не собирает средства на помощь военным. При получении подозрительных сообщений от имени РКК нужно немедленно прекратить переписку и не передавать злоумышленникам какие-либо личные данные.