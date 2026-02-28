Мошенники под видом Красного Креста стали выманивать деньги у семей пропавших военных

28 февраля 2026, 03:25

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники начали использовать имя Российского Красного Креста (РКК), чтобы обманывать родственников пропавших военнослужащих. Аферисты якобы предлагают помощь в поисках, но для этого просят перейти по ссылкам или перевести деньги, передает РИА Новости.





Злоумышленники сами выходят на связь с семьями, обещают сообщить информацию о судьбе близкого через свои каналы или ссылаются на «закрытые базы» со сведениями о военнопленных.



