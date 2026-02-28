Серия взрывов прогремела над российским городом
В пригороде Тулы произошла серия взрывов. Предварительно, системы ПВО сбивают вражеские БПЛА, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, громкие звуки слышали не только в областном центре, но и в районе городов Узловая и Новомосковск. Очевидцы сообщили о ярких вспышках и дыме после ликвидации целей в небе.
Официальная информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Утром губернатор региона Дмитрий Миляев предупреждал об опасности атаки БПЛА. В Минобороны ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.
