Почти 100 БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы
Силы ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь с 27 на 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, 40 БПЛА перехватили над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской. Десять дронов подавили над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями, еще один — над Тульской.
Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в пригороде Тулы. Предварительно, противовоздушная оборона сработала по целям в небе.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
