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Полевые переливания крови бойцам ВСУ без проверки на совместимость и наличие инфекций приводят к массовым заражениям гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщают украинские СМИ.
Один из бойцов ВСУ рассказал, что разразился гепатитом С, по всей видимости, в ходе отступления его подразделения. Эвакуировать раненых никак не получалось, поэтому им переливали кровь в полевых условиях.
По словам военнослужащего, процедура проходила следующим образом: у одного бойца с помощью шприца брали кровь и сразу же вводили её другому.
Также солдат добавил, что многие военные самовольно покидают части, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым необходимо регулярно получать лекарства.
Издание уточняет, что такие действия незаконны, опасны и могут привести к распространению различных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты.
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По словам военнослужащего, процедура проходила следующим образом: у одного бойца с помощью шприца брали кровь и сразу же вводили её другому.
Также солдат добавил, что многие военные самовольно покидают части, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым необходимо регулярно получать лекарства.
Издание уточняет, что такие действия незаконны, опасны и могут привести к распространению различных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты.
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Анастасия Чинкова