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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Российские войска продолжают наступление на юго-востоке от Свердликово, успешно очищая лесные участки. ВСУ не прекращают попытки восстановить контроль над населённым пунктом. Все атаки противника успешно отражены. Усиливаются удары по трассе на Суджу из Юнаковки, что создает сложности для снабжения украинских войск в Судже. Наиболее критическая ситуация наблюдается в районе Писаревка-Юнаковка, где фиксируются удары по украинской технике с использованием FPV-дронов и артиллерии.
В окрестностях Никольского идут ожесточенные бои, в ходе которых ВС РФ выбили противника из двух позиций. Также продолжаются действия в районе Лебедевки, где проходит важная дорога к Малой Локне. В Погребках сохраняется напряженная обстановка, с перестрелками в самом селе. Сообщается о поражении пункта управления БПЛА ВСУ в северной части Малой Локни.
В окрестностях Черкасской Конопельки российская армия продвигается на запад. В районе Куриловки продолжаются ожесточённые столкновения. ВС РФ постепенно продвигаются через лесные массивы, в то время как украинские силы предпринимают безуспешные контратаки. В районе Гуево российские военные успешно расширили зону контроля на берегу реки Псёл и вышли за границу Курской области.
Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что в результате операции был установлен контроль над населённым пунктом Надеждинка, который находится всего в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Чтобы достичь этой цели, нужно освободить только Котляровку. Взятие Надеждинки позволит нанести удар в южном направлении, где находятся украинские силы в районах Преображенки и Запорожья.
На западном участке, охватывающем Покровск, наблюдается активизация наступательных действий: российские силы укрепились на позициях восточнее Котлино. В районе Песчаного ведутся штурмовые действия в северо-западной части села. Бои в Лысовке отличаются особой напряжённостью, с продвижением российских войск на новые рубежи в северной части населённого пункта.
На восточном фланге фронта, в районе Малиновской развязки, ВС РФ осуществляется перегруппировка и усиление резервов для восстановления контроля над утраченными позициями. В Тарасовке боевые действия постепенно перемещаются от центральной части к северным окраинам села.
Как сообщает Минобороны РФ, российскими военными взяты под контроль населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Контроль над Новосёлкой даёт возможность создать опасность для тыла украинских войск, которые удерживают позиции в районе Орехова и обороняют Запорожье. Российские штурмовые группы ведут активное наступление в сторону Бурлацкого.
Кроме того, ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в Скудном и ведут бои на подступах к Днепроэнергии. Интенсивные столкновения продолжаются на южных окраинах Богатыря и в районе Разлива. Южная часть Константинополя и село Улаклы полностью перешли под контроль российских сил, что вынудило противника отступить на запад, где продолжаются бои в лесных массивах. На северной части фронта российские войска атакуют укрепленный пункт ВСУ на высотах к северо-западу от Андреевки.
В районе Григоровки наблюдается увеличение контроля российских войск, которые одновременно оказывают давление на противника в Орехово-Васильевке. Основная задача заключается в блокировании путей отступления украинских сил к Краматорску и Константиновке, что может значительно ослабить их оборону в данном регионе. На Северском направлении российская армия продвинулась на 700 метров вдоль русла реки Северский Донец, укрепляя свои позиции и закрепляя достижения предыдущих дней.
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Курская область
Российские войска продолжают наступление на юго-востоке от Свердликово, успешно очищая лесные участки. ВСУ не прекращают попытки восстановить контроль над населённым пунктом. Все атаки противника успешно отражены. Усиливаются удары по трассе на Суджу из Юнаковки, что создает сложности для снабжения украинских войск в Судже. Наиболее критическая ситуация наблюдается в районе Писаревка-Юнаковка, где фиксируются удары по украинской технике с использованием FPV-дронов и артиллерии.
В окрестностях Никольского идут ожесточенные бои, в ходе которых ВС РФ выбили противника из двух позиций. Также продолжаются действия в районе Лебедевки, где проходит важная дорога к Малой Локне. В Погребках сохраняется напряженная обстановка, с перестрелками в самом селе. Сообщается о поражении пункта управления БПЛА ВСУ в северной части Малой Локни.
В окрестностях Черкасской Конопельки российская армия продвигается на запад. В районе Куриловки продолжаются ожесточённые столкновения. ВС РФ постепенно продвигаются через лесные массивы, в то время как украинские силы предпринимают безуспешные контратаки. В районе Гуево российские военные успешно расширили зону контроля на берегу реки Псёл и вышли за границу Курской области.
Покровское направление
Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что в результате операции был установлен контроль над населённым пунктом Надеждинка, который находится всего в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Чтобы достичь этой цели, нужно освободить только Котляровку. Взятие Надеждинки позволит нанести удар в южном направлении, где находятся украинские силы в районах Преображенки и Запорожья.
На западном участке, охватывающем Покровск, наблюдается активизация наступательных действий: российские силы укрепились на позициях восточнее Котлино. В районе Песчаного ведутся штурмовые действия в северо-западной части села. Бои в Лысовке отличаются особой напряжённостью, с продвижением российских войск на новые рубежи в северной части населённого пункта.
На восточном фланге фронта, в районе Малиновской развязки, ВС РФ осуществляется перегруппировка и усиление резервов для восстановления контроля над утраченными позициями. В Тарасовке боевые действия постепенно перемещаются от центральной части к северным окраинам села.
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Угледарское направление
Как сообщает Минобороны РФ, российскими военными взяты под контроль населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Контроль над Новосёлкой даёт возможность создать опасность для тыла украинских войск, которые удерживают позиции в районе Орехова и обороняют Запорожье. Российские штурмовые группы ведут активное наступление в сторону Бурлацкого.
Кроме того, ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в Скудном и ведут бои на подступах к Днепроэнергии. Интенсивные столкновения продолжаются на южных окраинах Богатыря и в районе Разлива. Южная часть Константинополя и село Улаклы полностью перешли под контроль российских сил, что вынудило противника отступить на запад, где продолжаются бои в лесных массивах. На северной части фронта российские войска атакуют укрепленный пункт ВСУ на высотах к северо-западу от Андреевки.
Часовярское направление
В районе Григоровки наблюдается увеличение контроля российских войск, которые одновременно оказывают давление на противника в Орехово-Васильевке. Основная задача заключается в блокировании путей отступления украинских сил к Краматорску и Константиновке, что может значительно ослабить их оборону в данном регионе. На Северском направлении российская армия продвинулась на 700 метров вдоль русла реки Северский Донец, укрепляя свои позиции и закрепляя достижения предыдущих дней.
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Елена Генералова