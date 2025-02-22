Сооснователь британской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался о положении Владимира Зеленского. Интервью с музыкантом приводит телеканал «Россия 1».
В беседе с прессой Уотерс заявил, что может только предположить дальнейшие действия Зеленского. По его мнению, глава киевского режима сейчас находится в очень слабом положении.
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«Не представляю, что он будет делать», – заявил Уотерс.Рокер отметил, что в 2022 году Зеленский попытался добиться мирного соглашения, однако американская сторона не согласилась с ним. По словам Уотерса, украинский конфликт с самого начала является противостоянием России и «гегемонии США».
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Анастасия Чинкова