Бойцы ВСУ на БМП атаковали российских пограничников из РПГ в Курской области

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Трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Огонь прекратился, а из лесополосы БМП с украинскими военными не выехала. Их судьба пока остается неизвестной.
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Элина Позднякова