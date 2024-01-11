Новости СВО: где ВСУ расширяют присутствие, куда продвинулись ВС РФ

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Российские бойцы наносят удары по военным объектам Украины и уничтожают опорные пункты противника. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ пытаются сдержать позиции на некоторых участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где имеют тактический успех ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
По пехотному подразделению ВСУ нанесен массированный удар танкистами, входящими в состав группировки войск «Запад», сообщает РИА Новости.
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов
Позиции ВС Украины штурмом взяты у села Вербового на Запорожском направлении. Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что российским бойцам удалось выполнить боевую задачу по овладению позициями группировки ВСУ, затем они улучшили свое положение.
Места рассредоточения украинских боевиков были штурмом взяты силами новороссийских десантников.
Взрывы на Украине
Минувшей ночью в Харькове прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное». Нанесение ударов по городу позже подтвердил мэр Игорь Терехов. После взрывов в Харькове сработали сигналы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет.
Группа украинских пограничников перешла на российскую сторону
Пятеро украинских пограничников перешли на сторону ВС РФ. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что бойцы ВСУ были брошены командованием и сохранили себе жизнь, связавшись с российской армией.
ВС РФ разбомбили украинские цеха сборки беспилотников
Российские военнослужащие нанесли удар по цехам сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»
Последние новости СВО
ВСУ пытаются расширить свое присутствие на берегу Днепра, несмотря на значительные потери среди личного состава. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Морская пехота противника ищет возможные укрытия в Крынках, чтобы подготовиться к форсированию реки.
На Запорожском направлении продолжаются бои у Работино и Вербового. ВС РФ штурмуют окопы ВСУ с использованием бронетехники.
Тактическое продвижение российских бойцов зафиксировано на Авдеевском направлении в районе Первомайского.
На Купянском направлении инициатива остается за ВС РФ, наиболее интенсивные бои идут у Синьковки.
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Анастасия Крестьянова