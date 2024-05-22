Бойцы ВСУ на бронемашине Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске

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Бойцы ВСУ на бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трое украинских военных, передвигавшихся на бронеавтомобиле Roshel Senator канадского производства, наехали на свою же мину, после чего бросили технику и сбежали.
На опубликованных каналом кадрах видно, как российские военные из группировки «Север» продвигаются вглубь Волчанска и показывают брошенную технику.
Подчеркнём, что на данным момент под контролем российской армии находится уже половина города в Харьковской области.
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На опубликованных каналом кадрах видно, как российские военные из группировки «Север» продвигаются вглубь Волчанска и показывают брошенную технику.
Подчеркнём, что на данным момент под контролем российской армии находится уже половина города в Харьковской области.
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Анастасия Чинкова