Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойцы ВСУ на бронемашине Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске

Бойцы ВСУ на бронемашине Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске

22 мая 2024, 13:26
Фото: iStock/Denniro

Фото: iStock/Denniro

Бойцы ВСУ на бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трое украинских военных, передвигавшихся на бронеавтомобиле Roshel Senator канадского производства, наехали на свою же мину, после чего бросили технику и сбежали.

На опубликованных каналом кадрах видно, как российские военные из группировки «Север» продвигаются вглубь Волчанска и показывают брошенную технику.



Подчеркнём, что на данным момент под контролем российской армии находится уже половина города в Харьковской области.

Читайте также:

ВС РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов

Ганчев сообщил о переброске войск ВСУ под Волчанск от Купянска и Краматорска

Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО
#всу
#харьковская область
#спецоперация
#военная техника
ВС РФ ударили беспилотником по военному порту Очакова
ВС РФ ударили по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу
22 мая 2024, 13:14

istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области. Как сообщает РИА Новости, украинские неонацисты хотели атаковать и высадить десант на Кинбурнской косе.
«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — сказал журналистам координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, недавно туда завозили всякого рода плавсредства, а именно, водные мотоциклы и катера. По словам собеседника агентства, есть мнение, что боевики ВСУ готовили атаку с Очакова на Кинбурнскую косу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, в рамках которой российские бойцы бьют по военным объектам Украины.

Читайте также:

Армия России полностью освободила Клещеевку от ВСУ

ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом

На Украине раскрыли истинную цель ВС РФ по Харькову
#россия
#украина
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России полностью освободила Клещеевку от ВСУ
Минобороны РФ: Армия России освободила Клещеевку в ДНР
22 мая 2024, 13:09

Фото: iStock/rarrarorro

Армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские силы уничтожили живую силу противника в районах Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника на данном направлении составили порядка 35 человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе западного производства.

Читайте также:

Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО

На Украине раскрыли истинную цель ВС РФ по Харькову

«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям
#днр
#человек
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом
Reuters: боевики ВСУ под Харьковом получили артиллерийские снаряды от США
22 мая 2024, 12:49

Подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинских боевиков.
«Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного «горячее». Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать и сражаться», — рассказал наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Павел, управляющий гаубицей.

При этом командир артиллерийского подразделения бригады ВСУ Виталий выразил уверенность в том, что поставки вооружения не прекратятся, так как власти Украины чётко осознают важность удерживания обороны на харьковском направлении. Он подчеркнул, что, если сейчас ВСУ смогут остановить российское наступление, тогда ВС РФ не рискнут напасть на Сумскую или Полтавскую области и Киев.

Читайте также:

«‎Изменить ход конфликта»: В США испугались новейшего российского оружия

Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО

На Украине раскрыли истинную цель ВС РФ по Харькову
#сша
#тко
#новости
#поставки
#всу
#вс рф
#вооружения
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«По корейскому сценарию»: В США раскрыли, что произойдет с Украиной
Сенатор Рэнд Пол: Украину может ждать раздел по корейскому сценарию
22 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/rarrarorro

Конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, чьи слова приводит The American Conservative.
«Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова», — отмечается в материале.

По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в США испугались новейшего российского оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Вашингтоне признали неудобную правду о России

«Политическое мошенничество»: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент

«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«‎Изменить ход конфликта»: В США испугались новейшего российского оружия
TNI: ЗРК С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие у ВСУ
22 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие, которое есть у ВСУ. Об этом пишет The National Interest.
«Включение системы С-500 «Прометей» в российский арсенал может изменить ход конфликта и обеспечить Москве заметное преимущество», — отмечается в материале.

Новая система способна наносить удары по низкоорбитальным спутникам, а также предназначена для уничтожения новейших вражеских самолетов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город

Система ПВО сбила беспилотник над российским регионом

«Политическое мошенничество»: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент
#военные
#владимир путин
#президент
#радио
#операции
#лидер
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине раскрыли истинную цель ВС РФ по Харькову
Подоляк: У России нет цели захватить Харьков
22 мая 2024, 11:26

Фото: iStock/3sbworld

У России нет цели захватить Харьков, однако она хочет разрушить город и посеять панику. Так считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он рассказал в интервью Bild.
«Их цель — подойти ближе к Харькову. Но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией. Для этого нужно подойти на 20-30 км к Харькову. Они хотят разрушить город и посеять панику», — заявил Подоляк.

Однако, стоит отметить, что для нанесения авиационных и ракетных ударов армии России не нужно проводить наземную операцию, так как данные вооружения и так долетают до города.

Ранее издание The Economist писало, что украинские военные, находящиеся в Харькове, волнуются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать город Москве ради заключения мира с Россией.

Читайте также:

«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город

«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям

Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО
#военные
#данные
#украина
#город
#донбасс
#новости
#сво
#вооружения
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО
Марочко: ВС РФ в Харьковской области уничтожают военную инфраструктуру ВСУ
22 мая 2024, 11:06

Фото: РИА Новости

Армия России продолжает наступление на харьковском направлении, куда ВСУ стянули резервы и оказывают мощное сопротивление российским силам. Тем временем украинская армия понесла большие потери в районе Клещеевки, что привело к кризису в рядах ВСУ.
Сводку с полей СВО на утро среды, 22 мая, приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


На восточной окраине Часова Яра российские военные ведут ожесточённые бои и активно продвигаются вперёд. Они расширяют зону контроля и продолжают давить противника. Фиксируется продвижение ВС РФ вдоль улицы Зелёная на участке шириной до 450 м на глубину до 200 м.

Армия России успешно продвигается в Клещеевке и сумела взять под контроль господствующую высоту. ВСУ вынуждены откатываться за канал, однако некоторые украинские части ещё присутствуют в населённом пункте. Военкор Евгений Лисицин отметил, что при занятии российскими силами Клещеевки армия Украины потеряла большое число личного состава южнее Артёмовска, что привело к кризису в рядах ВСУ на данном направлении.

Харьковское направление


Российские военные продолжают наступать в Волчанске. Однако переброшенные туда подразделения ВСУ всё же смогли затормозить активное наступление армии России. Здесь бои продолжаются в центре города, а также в северной окраине Липцев.

В восточной части Старицы российские бойцы заняли новые рубежи и сумели продвинуться на 500 метров. Напомним, Минобороны РФ 18 мая заявило об освобождении ВС РФ данного населённого пункта.

«За истекшие сутки ВС РФ нанесли более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава. Так, в Шевченковском районе Харькова уничтожена база материально-технического обеспечения. В населенном пункте Александровка уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. В Печенегах уничтожено место сосредоточения ВВТ, в том числе западного производства», — сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Донецкое направление


В Нетайлово на западной окраине армия России укрепляет свои позиции, атакуя противника авиацией и артиллерией на юге у ферм и птицефабрик. Бои продолжаются, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление и стягивают туда резервы. Южнее Нетайлово российские войска продвинулись на участке шириной до 1,32 км на глубину до 700 метров.

Авдеевское направление


Армия России добилась значительных успехов в Очеретино, прорвавшись к центру посёлка.

«Это развитие наступления после освобождения Авдеевки и подготовка наступления для освобождения российских городов Славянск и Краматорск», — пишет политолог Сергей Марков.

При этом украинские военные ресурсы сообщают, что российские военные продвинулись и западнее Очеретино вдоль лесополосы южнее железной дороги на глубину до 400 м в направлении села Сокол.

Угледарское направление


ВС РФ расширили зону контроля южнее Парасковиевки, наступая вдоль лесополос в направлении Константиновки. Сама же Парасковиевка активно зачищается. Осталась последняя огневая точка ВСУ, пишет военкор Юрий Котенок.

Запорожское направление


Штурмовые группы ВС РФ успешно заняли позиции на северной окраине Работино, штурмуя населённый пункт с севера. Бои также ведутся северо-западнее Вербового.

Украинские военные ресурсы подтверждают продвижение российских войск в целом ряде населенных пунктов.

«Русские продвинулись в Часов Яре, у Сокола, Нетайлового и Соловьево. Линия столкновения в Клещеевке уточняется», — пишет работающий на ГУР ресурс DS.

Читайте также:

«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город

«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО

Генштаб ВСУ заявил о вынужденном «маневре» на покровском направлении в ДНР
#минобороны рф
#военные
#армия
#база
#политолог
#донбасс
#армия россии
#днр
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям
FA: Киевские власти готовят украинцев к территориальным потерям
22 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/Silent_GOS

Киевские власти готовят граждан Украины к территориальным потерям, об этом сообщает Foreign Affairs.
«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины рискуют оказаться в самом большом «котле» с начала спецоперации. Так Telegram-канал «Легитимный» описывает ситуацию, в которой российской армии удастся прорвать оборону в Волчанске. Отмечается, что ВСУ не удастся удержать этот населённый пункт.

Читайте также:

На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ

Военкор Чаленко: контроль над Часовым Яром откроет ВС России выход к Краматорску

Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»
#сво
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пранкеры Вован и Лексус вывели на чистую воду «автора» церковного раскола на Украине
Пранкеры Вован и Лексус от лица Порошенко связались с Сэмом Браунбеком
22 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/AleksViking

Пранкеры Вован и Лексус от лица экс-президента Украины Петра Порошенко позвонили бывшему губернатору штата Канзас, сенатору Сэму Браунбеку, который был одним из «создателей» церковного раскола на Украине. Об этом они написали в своём Telegram-канале.
Напомним, что в 2018 году Браунбек стал послом США по вопросам международной религиозной свободы. Находясь на этом посту, он помог Порошенко вычленить из Украинской православной церкви (УПЦ) раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Однако сейчас Браунберг явно осознал допущенные ошибки. В разговоре с «Порошенко» он рассказал, что помощь США Украине идёт медленно в том числе из-за недовольства некоторых республиканцев попытками президента Владимира Зеленского уничтожить каноническую православную церковь. Он отрицательно высказался об аресте верующих и священников за связь с Московским Патриархатом.

В целом Браунберг доволен своим вкладом в раскол церкви на Украине. Он подчеркнул, что это нужно было сделать ещё 500 лет назад. Однако его беспокоит, что именно это стало одной из причин, по которой президент России Владимир Путин «начал войну».

Читайте также:

«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом

В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории РФ за запрещённый контент
#православие
#церковь
#украина
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф