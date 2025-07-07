Бойцы ВСУ начали активно отступать и сдаваться в плен в Днепропетровской области
Украинские военные активно отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на командира штурмовой мотогруппы с позывным Луна в составе группировки Восток ВС РФ писал, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен ещё до столкновения с российскими войсками, что связано с нехваткой ресурсов и низким моральным духом бойцов.
Также в понедельник сообщалось, что ВС РФ ликвидировали иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Это было осуществлено российской авиацией с применением ФАБ в селе Январское в Днепропетровской области.
После появилась информация об освобождении населённого пункта Дачное в указанном регионе.
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