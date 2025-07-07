Наступление ВС РФ спровоцировало хаос в ВСУ, пишут западные СМИ
Наступление ВС РФ заставляет украинскую армию менять подход к обороне, что приводит к хаосу. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что изменяющаяся тактика наступления российских войск вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты. Однако перестройка подрывается хаотичным подходом к креплению линии фронта. При этом, в зависимости от местных командиров, используются разные подходы к ведению боевых действий.
В материале также указывается, что украинские военнослужащие жалуются на недостаточно защищённые оборонные позиции. При этом, даже укреплённые линии обороны теряют свою эффективность из-за нехватки боевых подразделений.
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