ВС РФ освободили населённые пункты в двух областях

07 июля 2025, 12:17

ВС РФ освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное под Днепропетровском

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.