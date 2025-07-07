ВС РФ освободили населённые пункты в двух областях
Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идёт о Дачном в Днепропетровской области и Бессаловке в Сумской области.
Отмечается, что Дачное удалось взять под контроль бойцам группировки войск «Центр», благодаря их активным и решительным действиям.
Бессаловка была освобождена подразделениями группировки войск «Север», которые продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ.
Также в этот день стало известно об уничтожении наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Ликвидировала иностранцев в селе Январское Днепропетровской области авиация ВС РФ с помощью ФАБ.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что бойцы ВСУ активно отступают и сдаются в плен под Днепропетровском.
Читайте также: