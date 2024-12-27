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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями в логистике. Они вынуждены передвигаться пешком из-за потерь своей техники. Как сообщает РИА Новости, подразделение «Анвар» активно использует дроны для поражения украинских боевых машин, что приводит к значительным потерям вооружения у ВСУ.
По словам бойца с позывным Слим, ситуация на передовой осложняется отсутствием листвы, что затрудняет передвижение и маскировку.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Сначала приходится ехать на квадроцикле, потом двигаться пешком. Все это делается для сохранения жизни личного состава», — отметил он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова