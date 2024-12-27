ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

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В минувшую ночь российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировала 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, сбитые БПЛА были обнаружены над пятью регионами страны.
Согласно сводке, пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, три — в Курской области, два — в Белгородской и Тульской областях, а один — в Астраханской области. Оперативные действия ПВО подтвердили свою эффективность в обеспечении безопасности воздушного пространства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно сводке, пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, три — в Курской области, два — в Белгородской и Тульской областях, а один — в Астраханской области. Оперативные действия ПВО подтвердили свою эффективность в обеспечении безопасности воздушного пространства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова