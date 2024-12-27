Глава «ФОРЭС» выплатит 15 млн за сбитый истребитель F-16 в Запорожье

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Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в Запорожской области. Этим поделились в URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании.
«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — заявил Шмотьев.
Речь идет об истребителе, который сбили силы ВС РФ в Запорожской области. Отмечается, что F-16 готовил ракетную атаку по территории региона.
Первые заявления о выплате денег за сбитый истребитель Шмотьев делал в ходе проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Также бизнесмен отметил и факт выплат за подбитые американские танки. В частности, предприниматель выплатил пять миллионов за первый уничтоженный танк. За последующие полагалось уже по 500 тысяч рублей.
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