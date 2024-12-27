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Богомаз: над Брянской областью уничтожено еще два украинских БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Над Брянской областью было уничтожено еще два беспилотника украинской армии. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — заявил глава Брянской области в своем telegram-канале.

Как отметил Богомаз, в результате происшествия удалось избежать разрушений и пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы.



Ранее «Радио 1» сообщало о сбитом беспилотнике над территорией Брянской области. В общей сложности в ночь на 27 декабря в регионе было сбито три БПЛА.

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#бпла
#происшествия
#пво
#брянская область
Глава «ФОРЭС» выплатит 15 млн за сбитый истребитель F-16 в Запорожье
27 декабря 2024, 06:50

Фото: iStock/KuntalSaha

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в Запорожской области. Этим поделились в URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании.
«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — заявил Шмотьев.

Речь идет об истребителе, который сбили силы ВС РФ в Запорожской области. Отмечается, что F-16 готовил ракетную атаку по территории региона.

Первые заявления о выплате денег за сбитый истребитель Шмотьев делал в ходе проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Также бизнесмен отметил и факт выплат за подбитые американские танки. В частности, предприниматель выплатил пять миллионов за первый уничтоженный танк. За последующие полагалось уже по 500 тысяч рублей.

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Пленный призвал ВСУ бросать позиции и сдаваться, чтобы сохранить жизнь
27 декабря 2024, 06:03

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Пленный украинский военнослужащий Александр Цвели призвал своих сослуживцев бросать позиции и сдаваться, чтобы сохранить жизнь. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми», — сказал Цвели.

К тому же военный поделился о потерях его группы, которая попала в окружение армии РФ. По его словам, практически через день в их бригаде были раненные из-за ударов минометами по позициям ВСУ.

Александр Цвели является стрелком-рядовым из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады украинской армии. Он попал в плен в Курской области при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения.

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#всу
#рф
#плен
#курская область
#украина
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Посол РФ Моргулов: идеи Китая могут стать основой решения конфликта на Украине
27 декабря 2024, 05:50

Фото: iStock/btgbtg

По словам посла России в Китае Игоря Моргулова, многие из идей КНР могут стать основными в процессе решения конфликта на Украине. Этим поделились в РИА Новости.
«Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по ситуации на Украине, в том числе на рабочем уровне поддерживается взаимодействие между дипломатами в столицах и международных организациях», — рассказал Моргулов изданию.

Также посол РФ отметил, что с начала конфликта Китай занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. В числе идей значится создание «Группы друзей мира» под эгидой ООН, которая разберет украинский кризис. В данную группу вошел целый ряд разделяющих здравомыслящие подходы государств Глобального Юга.

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#посол
#оон
#россия
#украина
#сво
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Расчет БПЛА из России помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab
27 декабря 2024, 05:22

Фото: iStock/NatureNow

Расчет беспилотника Zala российской группировки «Запад» обнаружил и помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА Zala группировки войск «Запад» помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что установка находилась на купянском участке фронта. Операторы беспилотника нашли позицию украинской армии, с которой велся огонь. Координаты врага были переданы расчетам дальнобойной ствольной артиллерии. С помощью корректировки БПЛА удалось нанести оперативный удар и уничтожить Krab.

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#бпла
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Пентагон отказался комментировать новость о сбитом F-16 в Запорожье
27 декабря 2024, 05:20

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В Пентагоне отказались комментировать информацию о сбитом американском истребителе F-16 в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.
Представители Министерства обороны США перенаправили этот вопрос украинской стороне. Свое решение они объяснили отсутствием заявлений или информации для предоставления.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области был сбит американский истребитель F-16 в Запорожской области. Отмечается, что самолет готовил ракетный удар по региону.

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Трамп требует у Европы увеличить поддержку Украины из-за сокращения помощи США
27 декабря 2024, 05:08

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран Европы увеличения поддержки Украины, так как Штаты могут сократить объем выделенной помощи. Об этом сообщает газета The Washington. Post.
«Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине. Давая понять, что помощь в области безопасности от Соединенных Штатов — крупнейшего спонсора Украины — будет сокращаться», — пишут в издании.

В публикации отметили, что такой ход Трампа связан с попыткой привлечения Европы к большей ответственности в конфликте на Украине.

Ранее «Радио 1» сообщало, что действующий президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать наращивать поставки вооружений на Украину.

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#сша
#помощь
#поставки
#сво
#джо трамп
#европа
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Гагин: Зеленский после СВО пойет по суд, до которого он может не дожить
27 декабря 2024, 04:52

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что после окончания СВО Владимир Зеленский пойдет под суд, до которого он может не дожить. Об этом пишут РИА Новости.
«Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — поделился Гагин.

По его словам, причиной суда станет хищение средств, которые Зеленский получал от Запада. Также Гагин уточняет, что скорее всего кража осуществлялась совместно с представителями западных государств. После окончания СВО к Зеленскому придут представители прокуратуры не только Украины, но и тех стран, которые выделяли деньги на поддержку киевского режима.

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#кража
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#война
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#всу
#зеленский
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Институт государственного управления Куинси призвал США к перемирию на Украине
27 декабря 2024, 04:39

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский Институт ответственного государственного управления Куинси призвал власти США решить вопрос на Украине дипломатическим путем. Об этом учреждение заявило в соцсети X.
«Пришло время для дипломатии», — говорится в сообщении.

Институт предложил мирную инициативу взамен требованию американских чиновников о мобилизации все новых украинцев. В частности власти США выступают за призыв в ВСУ украинцев в возрасте от 19 ддо 25 лет.

Также в аналитическом центре добавили, что конфликт привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей. В связи с этим Вашингтон должен прекратить страдания украинцев и перейти к дипломатии.

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#сша
#конфликт
#призыв
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Подполье «Дозор»: военкоматы Украины бесчинствуют в центре и на востоке страны
27 декабря 2024, 03:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) особенно бесчинствуют в центральной и на восточной частях страны. Об этом рассказали представители подполья «Дозор» для ТАСС.
«По регионам сложно вывести какую-то статистику. Восточные и центральные районы подвергнуты данному процессу сильнее. Положительный успех имеет ротационная система работы, то есть из Днепра бригады ТЦК уезжают в Харьков, из Харькова — во Львов», — поделился представитель подполья.

Также в сообщении указывается, что такая схема помогает избежать обхода от мобилизации за счет кумовства. Несмотря на это, коррупция все равно процветает. Например, граждане могут разово приобрести обычный наряд ТЦК.

Украинцы, чьи родственники все же были мобилизованы, устраивают у военкоматов пикеты, «которые разгоняются или просто расшибаются из-за безразличия».

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#коррупция
#солдаты
#всу
#украина
#мобилизация
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