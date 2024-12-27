Богомаз: над Брянской областью уничтожено еще два украинских БПЛА

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Над Брянской областью было уничтожено еще два беспилотника украинской армии. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — заявил глава Брянской области в своем telegram-канале.
Как отметил Богомаз, в результате происшествия удалось избежать разрушений и пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало о сбитом беспилотнике над территорией Брянской области. В общей сложности в ночь на 27 декабря в регионе было сбито три БПЛА.
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