Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild

Запорожская атомная станция не подвергается обстрелам и не пострадала от удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. Она также отметила, что Энергодар частично остался без электричества после артиллерийского обстрела с украинской стороны.