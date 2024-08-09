Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild

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Многие украинские военные недовольны атакой ВСУ на Курскую область. Об этом заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер сообщил в своём подкасте.
Он отметил, что бойцы ВСУ негативно относятся к решению командования произвести атаку на российский регион. Военные указывают на то, что такое большое наступление под Курском сейчас неуместно, поскольку имеются огромные проблемы в Донбассе. В настоящее время именно там нужны бойцы, оружие и боеприпасы.
Также многие украинские солдаты, с которыми удалось пообщаться Ронцхаймеру, задаются вопросами о том, как долго продлятся эти атаки и тот ли это регион, который можно «действительно долго удерживать». Вместе с тем непонятно, получится ли на этом участке производить логистику, а именно, доставлять войскам амуницию.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
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Также многие украинские солдаты, с которыми удалось пообщаться Ронцхаймеру, задаются вопросами о том, как долго продлятся эти атаки и тот ли это регион, который можно «действительно долго удерживать». Вместе с тем непонятно, получится ли на этом участке производить логистику, а именно, доставлять войскам амуницию.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
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Анастасия Чинкова