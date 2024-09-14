Россия вернула более 100 российских военных из плена ВСУ

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Минобороны России сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
Отмечается, что на Украину также вернулись 103 солдата, находящиеся в российском плену.
По данным оборонного ведомства, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в возвращении российских военных на родину.
В настоящее время вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, чем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Там же они могут связаться со своими родственниками.
В скором времени военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных Минобороны лечебных учреждениях.
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По данным оборонного ведомства, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в возвращении российских военных на родину.
В настоящее время вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, чем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Там же они могут связаться со своими родственниками.
В скором времени военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных Минобороны лечебных учреждениях.
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Анастасия Чинкова