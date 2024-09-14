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Российские военные освободили населённый пкнт Желанное Первое в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».
Кроме того, бойцами этого подразделения было нанесено поражение шести формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.
На данном направлении ВСУ в результате боевых действий потеряли до 715 военных, пять автомобилей, две гаубицы производства США и Великобритании, а также четыре полевых скала снарядов.
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Кроме того, бойцами этого подразделения было нанесено поражение шести формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.
На данном направлении ВСУ в результате боевых действий потеряли до 715 военных, пять автомобилей, две гаубицы производства США и Великобритании, а также четыре полевых скала снарядов.
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Анастасия Чинкова