Бойцы ВСУ отправились вести наблюдение за ВС РФ в ДНР, но попали в плен

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Группу бойцов ВСУ отправили в лесопосадку наблюдать за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название – Покровском) районе ДНР, но они были окружены и попали в плен. Об этом сообщил один из военнопленных Андрей Забарата на видеозаписи, представленной Минобороны РФ.
Он рассказал, что к ним прибыл командир роты, который начал забирать по два бойца и перевозить их в хату, где выдавались бронежилеты и автоматы. После им показали на карте расположение позиции и отвезли к лесопосадке, отметив, что российских военных здесь точно нет.
В результате, когда украинские бойцы дошли до позиции, они были встречены военными ВС РФ, которые оперативно окружили их. По рациям командование ВСУ приказывало бросать гранаты, но бойцы приняли решение отключить рации и сдаться в плен.
Забарата также рассказал, что его мобилизовали, несмотря на астму, а подготовка велась всего два дня.
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В результате, когда украинские бойцы дошли до позиции, они были встречены военными ВС РФ, которые оперативно окружили их. По рациям командование ВСУ приказывало бросать гранаты, но бойцы приняли решение отключить рации и сдаться в плен.
Забарата также рассказал, что его мобилизовали, несмотря на астму, а подготовка велась всего два дня.
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Анастасия Чинкова