Дезертировавший солдат ВСУ изнасиловал полицейского за его мобилизацию

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Дезертировавший из ВСУ солдат изнасиловал полицейского, который его насильно мобилизовал. Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем telegram-канале Colonelcassad.
«Украинский солдат изнасиловал полицейского, который ранее его мобилизовал/ Уроженец Одессы, насильно призванный в украинскую армию, дезертировал при первом же удобном случае», — говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Одессы был насильно мобилизован и сразу дезертировал из ВСУ. Солдат решил отомстить одному из полицейских и втерся к нему в доверие. Ему удалось добиться совместного распития спиртного, во время которого одессит подсыпал снотворное своему обидчику. Когда полицейский уснул, солдат его изнасиловал.
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Иван Мусатов