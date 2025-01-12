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Украинские военнослужащие даже не попытались эвакуировать тела сослуживцев, погибших в ходе атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующий на этом участке фронта в составе группировки войск «Север», с позывным «Аид».
Ранее Минобороны РФ сообщало о предотвращённой попытке ВСУ атаковать российские позиции в Курской области.
Военный рассказал, что в прошлое воскресенье украинские войска высадили десант в посадке у населённого пункта Бердин с возможностью выйти на Новостоницкий, с последующим проходом в Большое Солдатское. После этого они предприняли механизированный удар.
По словам «Аида» всего было уничтожено две колонны боевой техники ВСУ, а также сожжены две машины, которые пытались отступить.
Однако в посадках остались украинские бойцы, поэтому подразделения ВС РФ начали зачистку окраин хутора и лесопосадок. Сейчас, по словам военнослужащего, ситуация в этом районе полностью стабилизировалась.
В результате неудачной попытки наступления ВСУ потеряли целый батальон и несколько десятков единиц техники.
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Военный рассказал, что в прошлое воскресенье украинские войска высадили десант в посадке у населённого пункта Бердин с возможностью выйти на Новостоницкий, с последующим проходом в Большое Солдатское. После этого они предприняли механизированный удар.
По словам «Аида» всего было уничтожено две колонны боевой техники ВСУ, а также сожжены две машины, которые пытались отступить.
Однако в посадках остались украинские бойцы, поэтому подразделения ВС РФ начали зачистку окраин хутора и лесопосадок. Сейчас, по словам военнослужащего, ситуация в этом районе полностью стабилизировалась.
В результате неудачной попытки наступления ВСУ потеряли целый батальон и несколько десятков единиц техники.
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Анастасия Чинкова