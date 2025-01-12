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Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные боевые операции и не снижают темпов в своём стремлении выбить украинских военных с их позиций, демонстрируя при этом значительные успехи.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
За прошедшие сутки линия фронта в регионе существенно не изменилась. На прифронтовой территории продолжаются ожесточённые бои, но активность противника заметно уменьшилась. Это связано с тем, что российские войска укрепили свои позиции на ключевых участках.
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации установили контроль над населённым пунктом Николаево-Дарьино, расположенным в 20 километрах к востоку от города Суджа. В районе поселка Погребок продолжаются интенсивные столкновения. Большая часть населённого пункта находится под контролем российских военных. Однако украинские войска продолжают проводить контратаки небольшими группами, приближаясь к нашим позициям на расстояние, позволяющее вести огонь из стрелкового оружия.
В районе между Гуево и Куриловкой, где, по информации с мест, оказались в окружении около сотни украинских военнослужащих, проведена операция по зачистке лесного массива.
В этом районе идёт интенсивная фаза военных столкновений. Войска Российской Федерации развернулись на стратегически значимой дороге, соединяющей Великую Новоселку и Гуляйполе, в районе Новосёлки.
В районе Улаклы, Константинополя и вблизи сёл Разлив, Дачное и Янтарное развернулись ожесточённые сражения за господство над населенными пунктами. Эти территории имеют важное значение для обеих сторон, поскольку их контроль или потеря могут значительно повлиять на развитие военных действий.
Российскими военными освобожден город Курахово. На Южнодонецком направлении российские войска практически полностью освободили территорию от присутствия украинских вооружённых сил. В районе населенных пунктов Славянка и Ясенево ВС РФ расширяют зону контроля.
Штурмовые группы российских военных приблизились к Андреевке, где располагается укреплённый пункт украинских военных. Разведывательные отряды Вооружённых сил Российской Федерации пытаются подойти к Андреевке с восточной стороны.
На этом участке фронта продолжаются активные наступательные действия российской армии. В центре внимания — населённые пункты Барановка и Тарасовка, где разворачиваются ожесточённые сражения за контроль над ключевой дорогой, ведущей к городу Константиновка. В районе села Лысовка ВСУ оказывают активное сопротивление.
На западном участке фронта наиболее интенсивные боевые действия происходят в окрестностях населённых пунктов Удачное и Котлино. Согласно официальным сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации взяли под контроль населённый пункт Нововасильевка, что позволило усилить контроль над прилегающими районами.
ВС РФ установили контроль над северной частью города Торецка. На терриконе №10 в 12-м микрорайоне российские военные водрузили боевое знамя своего подразделения.
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Курская область
За прошедшие сутки линия фронта в регионе существенно не изменилась. На прифронтовой территории продолжаются ожесточённые бои, но активность противника заметно уменьшилась. Это связано с тем, что российские войска укрепили свои позиции на ключевых участках.
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации установили контроль над населённым пунктом Николаево-Дарьино, расположенным в 20 километрах к востоку от города Суджа. В районе поселка Погребок продолжаются интенсивные столкновения. Большая часть населённого пункта находится под контролем российских военных. Однако украинские войска продолжают проводить контратаки небольшими группами, приближаясь к нашим позициям на расстояние, позволяющее вести огонь из стрелкового оружия.
В районе между Гуево и Куриловкой, где, по информации с мест, оказались в окружении около сотни украинских военнослужащих, проведена операция по зачистке лесного массива.
Угледарский фронт
В этом районе идёт интенсивная фаза военных столкновений. Войска Российской Федерации развернулись на стратегически значимой дороге, соединяющей Великую Новоселку и Гуляйполе, в районе Новосёлки.
В районе Улаклы, Константинополя и вблизи сёл Разлив, Дачное и Янтарное развернулись ожесточённые сражения за господство над населенными пунктами. Эти территории имеют важное значение для обеих сторон, поскольку их контроль или потеря могут значительно повлиять на развитие военных действий.
Кураховское направление
Российскими военными освобожден город Курахово. На Южнодонецком направлении российские войска практически полностью освободили территорию от присутствия украинских вооружённых сил. В районе населенных пунктов Славянка и Ясенево ВС РФ расширяют зону контроля.
Штурмовые группы российских военных приблизились к Андреевке, где располагается укреплённый пункт украинских военных. Разведывательные отряды Вооружённых сил Российской Федерации пытаются подойти к Андреевке с восточной стороны.
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Покровское направление
На этом участке фронта продолжаются активные наступательные действия российской армии. В центре внимания — населённые пункты Барановка и Тарасовка, где разворачиваются ожесточённые сражения за контроль над ключевой дорогой, ведущей к городу Константиновка. В районе села Лысовка ВСУ оказывают активное сопротивление.
На западном участке фронта наиболее интенсивные боевые действия происходят в окрестностях населённых пунктов Удачное и Котлино. Согласно официальным сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации взяли под контроль населённый пункт Нововасильевка, что позволило усилить контроль над прилегающими районами.
ВС РФ установили контроль над северной частью города Торецка. На терриконе №10 в 12-м микрорайоне российские военные водрузили боевое знамя своего подразделения.
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Елена Генералова