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Освобождение города Курахово и теснение ВСУ на Покровском направлении: последние новости СВО

Фото:iStock/amixstudio

Фото:iStock/amixstudio

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные боевые операции и не снижают темпов в своём стремлении выбить украинских военных с их позиций, демонстрируя при этом значительные успехи.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».

Курская область




За прошедшие сутки линия фронта в регионе существенно не изменилась. На прифронтовой территории продолжаются ожесточённые бои, но активность противника заметно уменьшилась. Это связано с тем, что российские войска укрепили свои позиции на ключевых участках.

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации установили контроль над населённым пунктом Николаево-Дарьино, расположенным в 20 километрах к востоку от города Суджа. В районе поселка Погребок продолжаются интенсивные столкновения. Большая часть населённого пункта находится под контролем российских военных. Однако украинские войска продолжают проводить контратаки небольшими группами, приближаясь к нашим позициям на расстояние, позволяющее вести огонь из стрелкового оружия.

В районе между Гуево и Куриловкой, где, по информации с мест, оказались в окружении около сотни украинских военнослужащих, проведена операция по зачистке лесного массива.

Угледарский фронт


В этом районе идёт интенсивная фаза военных столкновений. Войска Российской Федерации развернулись на стратегически значимой дороге, соединяющей Великую Новоселку и Гуляйполе, в районе Новосёлки.

В районе Улаклы, Константинополя и вблизи сёл Разлив, Дачное и Янтарное развернулись ожесточённые сражения за господство над населенными пунктами. Эти территории имеют важное значение для обеих сторон, поскольку их контроль или потеря могут значительно повлиять на развитие военных действий.

Кураховское направление


Российскими военными освобожден город Курахово. На Южнодонецком направлении российские войска практически полностью освободили территорию от присутствия украинских вооружённых сил. В районе населенных пунктов Славянка и Ясенево ВС РФ расширяют зону контроля.

Штурмовые группы российских военных приблизились к Андреевке, где располагается укреплённый пункт украинских военных. Разведывательные отряды Вооружённых сил Российской Федерации пытаются подойти к Андреевке с восточной стороны.

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Покровское направление


На этом участке фронта продолжаются активные наступательные действия российской армии. В центре внимания — населённые пункты Барановка и Тарасовка, где разворачиваются ожесточённые сражения за контроль над ключевой дорогой, ведущей к городу Константиновка. В районе села Лысовка ВСУ оказывают активное сопротивление.

На западном участке фронта наиболее интенсивные боевые действия происходят в окрестностях населённых пунктов Удачное и Котлино. Согласно официальным сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации взяли под контроль населённый пункт Нововасильевка, что позволило усилить контроль над прилегающими районами.

ВС РФ установили контроль над северной частью города Торецка. На терриконе №10 в 12-м микрорайоне российские военные водрузили боевое знамя своего подразделения.

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#украина
#статьи
Дезертировавший солдат ВСУ изнасиловал полицейского за его мобилизацию
12 января 2025, 06:51

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Дезертировавший из ВСУ солдат изнасиловал полицейского, который его насильно мобилизовал. Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем telegram-канале Colonelcassad.
«Украинский солдат изнасиловал полицейского, который ранее его мобилизовал/ Уроженец Одессы, насильно призванный в украинскую армию, дезертировал при первом же удобном случае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Одессы был насильно мобилизован и сразу дезертировал из ВСУ. Солдат решил отомстить одному из полицейских и втерся к нему в доверие. Ему удалось добиться совместного распития спиртного, во время которого одессит подсыпал снотворное своему обидчику. Когда полицейский уснул, солдат его изнасиловал.

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#всу
#солдат
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#насилие
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#украина
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В Курской области дроны ВДВ сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
12 января 2025, 05:14

Фото: iStock/vadimrysev

В Курской области солдаты ВДВ с помощью дронов сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов, последующего штурма и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что солдаты ВДВ являются жителями Бурятии. Они отправили листовки на позиции украинских военных с призывом сдаться в плен и сложить оружие, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Ведомство уточнило, что бурятские солдаты регулярно отправляют такие листовки бойцам ВСУ, которые часто откликаются на предложение о сдаче в плен.

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#вдв
#солдаты
#всу
#минобороны
#рф
#курская область
#плен
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РИА Новости: российский военный использует навыки балета в зоне СВО
12 января 2025, 04:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Штурмовик группировки «Центр» рассказал, как навыки балета помогают ему при выполнении задач на специальной военной операции. Этим солдат поделился с РИА Новости.
«Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», — поделился штурмовик с агентством.

Также помогает хорошая физическая подготовка. Боец ВС РФ поделился, что ежедневные тренировки по балеты длились на протяжении 4-х часов. К тому же занятия позволили развить внутренний потенциал и решительность.

Военные рассказал, что являлся артистом балета второй категории. После решил начать тренировать детей, что помогает ему в процессе подготовки личного состава. На СВО штурмовик ушел в качестве добровольца.

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#военные
#тренировки
#сво
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#вс рф
#украина
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ВСУ ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке
12 января 2025, 02:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР. Об этом рассказали в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как отмечают РИА Новости, 155 калибр используется артиллерией стран НАТО. К примеру США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые имеют этот калибр. ВСУ используют данную артиллерию для обстрелов ДНР и ЛНР. Еще 155 калибр используется в самоходных артиллерийских установках PzH 2000 из Германии, а также в польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.

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#всу
#вс рф
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#оружие
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Independent: возвращение Трампа на пост президента укрепит позиции РФ на Украине
12 января 2025, 02:25

Фото: iStock/IherPhoto

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США укрепит позиции России в конфликте на Украине. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на The Independent.
Как отмечают в издании, возвращение Трампа может привести к изменению хода конфликта. Это скажется на ослаблении поддержки киевского режима со стороны США и НАТО. При этом боевые действия на Украине как никогда близки к завершению.

Также в издании пишут, что президент России Владимир Путин будет использовать Трампа для достижения своих долгосрочных целей не только на Украине, но и в Европе. Американский президент может использовать рычаги давления на киевский режим для принуждения к прекращению огня. В зависимости от всех составляющих факторов выбранный курс Трампом повлияет на ситуацию не только на Украине, но и на будущее всей Европы.

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В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков генералов из Украины
12 января 2025, 02:01

Фото: iStock/Kara Capaldo

В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков, которые принадлежали высокопоставленным военным из Украины. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным», — сообщают в telegram-канале со ссылкой на ресурсы Украины.

Общая стоимость утраченной недвижимости составляет порядка 90 миллионов долларов. Как отмечают в издании, особняки приобретались на средства, выделенные Украине в рамках военной помощи с момента начала специальной военной операции.

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#сша
#украина
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DE: наступление ВС РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке
12 января 2025, 01:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление вооруженных сил России в ДНР угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке. Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Так называемый «фортификационный пояс» Вооруженных сил Украины находится под угрозой, из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в тексте издания.

Как отметили в Daily Express, взятие ВС РФ Дзержинска позволяет российской армии подойти с юга к участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки. Также может произойти одновременный удар с северо-запада от Дзержинска и с юга от Часова Яра.

Такие действия приведут к окружению ВСУ в районе села Александро-Шульгино. Это выравнивает линию фронта перед наступлением ВС РФ на Константиновку.

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#вс рф
#днр
#россия
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В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге
12 января 2025, 00:33

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве средства ПВО отражают атаку беспилотников, при этом сирены о воздушной тревоге не были включены. Об этом пишет издание «Страна».
«В Киеве слышна работа ПВО. Идёт налёт беспилотников», — пишут в telegram-канале.

Как отмечает ТАСС, предупреждение о воздушной атаке в городе не действует. Тревога была отменена за пол часа до начала удара БПЛА. При этом сирены работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Также тревога объявлена в некоторых районах Черкасской области.

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#тревога
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#вс рф
#удар
#пво
#беспилотник
#киев
#украина
#воздушная тревога
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С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
11 января 2025, 23:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

С осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский», — заявляют в telegram-канале.

В издании отмечают, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.

По данным источника, если летом за месяц в среднем дезертировало 6-7 тысяч человек, то уже в сентябре этот показатель составил 8 тысяч, а в ноябре 10 тысяч человек. Пиковой отметкой стал декабрь прошлого года, когда ряды ВСУ покинуло 17,5 тысяч военных.

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#военные
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#владимир зеленский
#всу
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