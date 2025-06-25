Бойцы ВСУ подхватили песню «Катюша» во время боя
Во время боя ВСУшники подпевали песне российских солдат
Неожиданный случай произошел на передовой. Бойцы ВСУ подхватили песню «Катюша», которую пели российские солдаты. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал RT.
На кадрах видно, как российские военнослужащие, находясь в лесу, начинают петь: «Расцветали яблони и груши…».
Вскоре к ним присоединяются голоса со стороны украинских позиций, подпевающие: «Выходила на берег Катюша». Российский солдат с позывным Кабзон, включивший музыку на колонке «просто так», признался, что был удивлен такой реакцией противника.
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