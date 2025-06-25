Бойцы ВСУ подхватили песню «Катюша» во время боя

Во время боя ВСУшники подпевали песне российских солдат
Фото: iStock / Anna_Anikina

Неожиданный случай произошел на передовой. Бойцы ВСУ подхватили песню «Катюша», которую пели российские солдаты. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал RT.



На кадрах видно, как российские военнослужащие, находясь в лесу, начинают петь: «Расцветали яблони и груши…».

Вскоре к ним присоединяются голоса со стороны украинских позиций, подпевающие: «Выходила на берег Катюша». Российский солдат с позывным Кабзон, включивший музыку на колонке «просто так», признался, что был удивлен такой реакцией противника.


Виктория Иванченко

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