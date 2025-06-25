«Кот-пилот»: российские военные засняли полёт котёнка на дроне

25 июня 2025, 15:44

Российские военные засняли полёт котёнка на дроне

Фото: iStock/Diy13

Бойцы ВС РФ сняли на видео короткий пролёт своего питомца на разведывательном мультикоптере. Соответствующий ролик в своём Telegram-канале представил военкор Чингис Дамбиев.