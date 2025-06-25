«Кот-пилот»: российские военные засняли полёт котёнка на дроне
Бойцы ВС РФ сняли на видео короткий пролёт своего питомца на разведывательном мультикоптере. Соответствующий ролик в своём Telegram-канале представил военкор Чингис Дамбиев.
Один из военных пронёс перед камерой беспилотник с сидевшим на нём котёнком. После питомца аккуратно приземлили на ящик для боеприпасов. Для полноты впечатлений боец имитировал гудение двигателя дрона.
Снимавший видео оператор посмеялся над происходящим и добавил, что кота тоже записали в БПЛА. В ответ опубликовавший ролик Дамбиев сказал: «Кот-пилот».
Ранее российские военные представили ролик, на котором кот сбил лапой украинский дрон. Оператор БПЛА не ожидал атаки и потерял управление. Его FPV-дрон врезался в столб и упал, однако камера на нём продолжила работать и зафиксировала, как кот подбежал и с любопытством изучил свой трофей.
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