Минобороны поделилось кадрами с освобожденной за три дня Ялты
Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Ялту в ДНР, которую освободили за три дня. Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом, выбив украинских националистов.
Штурмовики закрепились в Ялте, зачистили здания и развернули российские флаги. Инженерно-саперные группы провели разминирование территории.
Освобождение Ялты стало третьим успехом группировки «Восток» за пять суток, ранее были взяты Запорожье и Перебудова.
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