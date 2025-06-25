Новый главком ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины над Россией

25 июня 2025, 15:56

Фото: iStock/Alex Kochev

Новый верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич заявил, Украина якобы имеет высокий шанс одержать победу над Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в американском Сенате.