Новый главком ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины над Россией
Новый верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич заявил, Украина якобы имеет высокий шанс одержать победу над Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в американском Сенате.
Сенатор Томми Табервилла спросил генерала о перспективах развития конфликта между Москвой и Киевом. В ответ Гринкевич заявил о способности последнего победить.
Издание Defense News ранее писало, что Алексус Гринкевич завоевал в Пентагоне статус одного из самых перспективных генералов США. Он был лётчиком, управлявшим истребителями F-16 и F-22. Также четыре года он отслужил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить ВС США на Ближнем Востоке.
До своего назначения на вышеуказанные должности Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.
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