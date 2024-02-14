В сеть попали кадры, на которых ВС РФ разносят британских наёмников

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
В сети опубликовали видеоролик, на котором российская армия уничтожает британских наёмников, кадры публикует Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации СМИ, кадры были сняты в ходе летних боестолкновений у посёлка Невельское в Донецкой области.
Мы можем увидеть, как от российской армии обороняется британский батальон The Chosen (который, как отметили в Telegram-канале, имеет самые большие потери среди личного состава из всех иностранных подразделений). В определённый момент наёмник Александр Мосс попадает под выстрел российского пулемётчика. Пуля попала ему в шею, сильно ранив британца.
Ранее о гибели британского наёмника на полях СВО сообщал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
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Мы можем увидеть, как от российской армии обороняется британский батальон The Chosen (который, как отметили в Telegram-канале, имеет самые большие потери среди личного состава из всех иностранных подразделений). В определённый момент наёмник Александр Мосс попадает под выстрел российского пулемётчика. Пуля попала ему в шею, сильно ранив британца.
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Евгения Парфентьева