Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В сеть попали кадры, на которых ВС РФ разносят британских наёмников

В сеть попали кадры, на которых ВС РФ разносят британских наёмников

В сети появилось видео с уничтожением британского наёмника Мосса
14 февраля 2024, 14:24
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В сети опубликовали видеоролик, на котором российская армия уничтожает британских наёмников, кадры публикует Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации СМИ, кадры были сняты в ходе летних боестолкновений у посёлка Невельское в Донецкой области.

Мы можем увидеть, как от российской армии обороняется британский батальон The Chosen (который, как отметили в Telegram-канале, имеет самые большие потери среди личного состава из всех иностранных подразделений). В определённый момент наёмник Александр Мосс попадает под выстрел российского пулемётчика. Пуля попала ему в шею, сильно ранив британца.


Ранее о гибели британского наёмника на полях СВО сообщал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Читайте также:

Водолацкий: Служащие в ВСУ женщины стали попадать в плен под Кременной и Сватово

Сырский направил солдат ВСУ в «мясные штурмы» на Лиманском направлении

Коротченко: Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины
#великобритания
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ
В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен без единого выстрела
14 февраля 2024, 15:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен российской армии, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — прокомментировал случившееся Рогов.

По его словам, командование Вооружённых сил Украины бросило солдат на позиции, которые уже находились под контролем российской армии. ВС РФ подпустили украинцев к российским позициям на достаточно близкое расстояние, после чего те сдались в плен на добровольной основе.

Вчера Рогов рассказал, что российские военные сбили под Работино украинский самолёт.

Читайте также:

Рогов: ВС РФ сбили под Работино украинский самолёт

Боец ВСУ: СБУ отлавливает украинцев, которые пишут комментарии к новостям об РФ

«Спасёт человечество»: В США заявили, что Путин способен предотвратить страшную войну
#запорожская область
#вс рф
#всу
#плен
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Das Erste: ВСУ не смогут выиграть в конфликте и вернуть утраченные территории
14 февраля 2024, 15:17

Фото: iStock/Olena_Z

Редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger сообщил, что украинские войска не смогут победить в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, передает Das Erste.
По словам Ауста, в настоящее время наблюдается острая необходимость в переговорах. Он также отметил, что раньше следовало сделать все необходимое, чтобы избежать этого противостояния.

Ранее военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что слова главкома ВС Украины Александра Сырского о переходе украинской стороны к обороне подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу ВС РФ.

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины

ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком

Зеленский всё-таки признал наличие у ВСУ проблем с управлением и комплектацией
#военные
#армия
#оборона
#всу
#вс рф
#контрнаступление
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ готовятся к потере основной трассы снабжения ВСУ под Авдеевкой
Спикер ВСУ: основная линия снабжения ВСУ под Авдеевкой может быть утрачена
14 февраля 2024, 15:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

В Авдеевке ВСУ ищут дополнительные пути снабжения на случай потери основного. Об этом заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
По его словам, в Авдеевке на протяжении последних нескольких дней идут активные уличные бои. А складывающая обстановка вынуждает руководство ВСУ сменить тактику боевых действий. Он подчеркнул, что ситуация в городе для украинских военных складывается напряжённо, однако ее еще удается контролировать.

«Удержать Авдеевку сверхважно, как и каждый украинский город, потому что за ней последуют другие населенные пункты», - рассказал Лиховой в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что за разрушенный город «никто не держится», а главное для ВСУ – это сохранение жизней украинских военных и возможность их перевода на другой рубеж.

Ранее украинский военный паблик Deep State подтвердил информацию о том, что российские военные перерезали основную трассу снабжения ВСУ под Авдеевкой и призвал украинское командование вывести войска из города.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные установили огневой контроль над одной из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком.

Читайте также:

Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц

Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ

Военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях удара по полигону в Селидово
#военные
#город
#контроль
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу поручил вносить изменения в ракеты «Искандер» и «Кинжал» по опыту СВО
14 февраля 2024, 14:55

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал», в ПЗРК и в комплексы по борьбе с беспилотниками по опыту их применения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в НПК «Конструкторское бюро машиностроения» в Подмосковье в рамках рабочей поездки. Министр обороны РФ подчеркнул, что гособоронзаказ нужно выполнять в более быстром темпе.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. До этого глава Минобороны РФ заявил, что оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ.

Читайте также:

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа российской корпорацией

Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС РФ

Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ
#минобороны рф
#оружие
#сергей шойгу
#министр
#поездки
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях удара по полигону в Селидово
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ потеряют Авдеевку после удара по полигону Селидово
14 февраля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Zeferli

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Авдеевку после удара российских войск «Искандерами» по полигону в Селидово. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист отметил, что, хотя информация пока не подтверждалась министерством обороны РФ, сведения военкоров о том, что удары наносились, всё-таки верные, раз об этом говорит даже противник. В этом случае атака «Искандеров» в тот момент, когда туда прибыли части резерва для боевого слаживания, может серьёзно повлиять на обстановку на поле боя.

Дандыкин пояснил, что фактически сорвав ракетными ударами свежих резервов ВСУ под Авдеевку, российские войска сделали для украинцев очень затруднительной задачу удержать населённый пункт. По его мнению, это противнику не удастся. Когда нет подвоза боеприпасов, нет ротации частей, нет свежих подразделений на смену, это отрицательно сказывается как на физическом, так и на моральном состоянии. А именно в такую ситуацию сейчас попали ВСУ в районе Авдеевки, заключил эксперт.

Читайте также:

Продвижение под Часов Яром и удар «Искандерами» по Селидово: последние новости СВО

Политолог Марков: Данные о ВСУ на полигоне Селидово могли слить люди Залужного

Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц
#эксперт
#информация
#всу
#атака
#рф
#полигон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков отказался комментировать информацию об атаке ВСУ на корабль ЧМФ России
Песков: В Кремле не комментируют сообщения об атаке на корабль РФ в Черном море
14 февраля 2024, 13:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать информацию об атаках на корабли в Черном море, так как это зона ответственности Минобороны РФ. Так он ответил на вопрос о том, что в Черном море ВСУ подбили один из российских кораблей.
«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег», - сказал Песков.

Другую информацию он не предоставил.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в ночь на 14 февраля в Черном море был атакован корабль ЧМФ России. В Минобороны данную информацию пока официально не подтвердили.

Читайте также:

Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Песков рассказал о разговоре Путина и Карлсона не под запись

Песков: СВО продолжается, пока противники РФ отвергают мирный путь решения вопросов
#море
#корабль
#ночь
#сми
#операции
#информация
#сво
#минобороны
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В плен к российским военным начали попадать украинские женщины, служащие в ВСУ
Водолацкий: служащие в ВСУ женщины стали попадать в плен под Кременной и Сватово
14 февраля 2024, 13:00

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Украинские женщины, служащие в ВСУ, начали попадать в плен к российской армии на сватовско-кременском участке фронта. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова передает ТАСС.
«В подразделениях ВСУ на сватовско-кременском направлении в плен «к ВС РФ – ред.) уже попадаются женщины», — сказал депутат.

По его словам, на данном участке фронта отмечается увеличение количества женщин, которые вступили в украинские нацбатальоны.

«Количество женского состава в ВСУ и нацбатах пока неизвестно, но оно имеется в большей степени в подразделениях нацбатальонов "Азов"*, "Айдар"*, "Слобожанщина" и "Хортица"», — заключил Водолацкий.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники также заявлял, что на Сватовско-Кременском участке спецоперации в радикальную бригаду «Азов»* поступило пополнение из женщин.

Читайте также:

Сырский направил солдат ВСУ в «мясные штурмы» на Лиманском направлении

ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком

Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц


*группировки признаны террористическими, запрещены в РФ
#женщины
#депутат
#лнр
#всу
#вс рф
#сво
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДНР раскритиковали приезд Киркорова в республику, назвав это мерой для «отмены отмены»
Гагин: приезд Киркорова в Горловку вызвал неоднозначную реакцию в ДНР
14 февраля 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Визит народного артиста Филиппа Киркорова в ДНР и его выступление в больнице Горловки перед ранеными военными вызвало неоднозначную реакцию в республике. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин, его слова передает РИА Новости.
Напомним, накануне народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Певец также привез подарки для военных, а трем из них пообещал помощь с протезами.

Гагин задался вопросом, зачем же Киркоров все-таки приехал в республику. По словам Гагина, патриотизм и желание помочь должны исходить из сердца. По мнению советника главы ЛНР, певец мог приехать намного раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, которые понимают значимость спецоперации для России и желающие поддержать российских бойцов.

«Понятно, что этот приезд - вынужденная мера для "отмены отмены", и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание», - уверен Гагин.

Негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей.

Читайте также:

«Концерты нам не нужны»: участники СВО раскритиковали приехавшего в ДНР Киркорова

Участники «голой вечеринки» Ивлеевой вернутся на сцену весной

Киркорова не будет на премии «Золотой граммофон»
#помощь
#певец
#подарки
#шоу
#патриотизм
#артист
#днр
#лнр
#сво
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник ВСУ атаковал нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области
14 февраля 2024, 12:05

Фото: iStock/Mevlut INAN

Украинская сторона предприняла попытку атаковать с помощью беспилотника нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области, но был сбит системой противовоздушной обороны. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, система ПВО сбила украинский беспилотник над городом Семилуки примерно в 02.00 14 февраля. Дрон UJ-22 Airborne украинской UKRJET имел длину 3,3 м и ширину – 4,6 м. Он переносил 3,5 кг взрывчатки.

По предварительным данным, беспилотник запустили с севера Сумской области Украины, из района Ворожбы. При вражеской атаке никто не пострадал. Последствия на земле в настоящее время уточняются.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем.

Читайте также:

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью, ранена женщина

В Брянской области пресекли попытку атаки киевского режима

В Белгородской и Брянской областях отразили атаку украинских беспилотников
#беспилотник
#дрон
#пво
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф