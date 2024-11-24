Потери ВСУ в Курской области, продвижение вглубь Курахово: последние новости СВО

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Российские войска укрепляют позиции и продвигаются вперед в Донецком и Херсонском направлении. Под Курахово окружены гарнизоны ВСУ. О последних событиях в зоне СВО на 24 ноября расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские войска с тяжелыми боями продвигаются в сторону населенных пунктов Новоивановка и Дарьино. Штурмовые отряды противника осуществили попытку атаки в районе Свердликово. На этапе выдвижения группе ВСУ было нанесено поражение. Два точных ракетных удара поразили значительное скопление войск Украины. Противник понёс потери до 100 человек личного состава, а также утратил станцию РЭБ «Анклав» и около 20 единиц автотехники.
Передвижение личного состава украинских войск затрудняют погодные условия и увеличивающееся расстояние между позициями ВСУ.
«Наши наступают по флангам, здесь они (ВСУ – ред.) растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут», — рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» с позывным Барин.
Южно-Донецкое направление
Армия России сжимает окружение гарнизонов ВСУ юго-восточнее Курахово. Продвижение российских войск вглубь населенного пункта составляет более 4 км, передовые подразделения были отмечены в центральной части города. Под контроль ВС РФ прешли населенные пункты Ильинка и Берестки.
Российские подразделения продвигаются вперёд, зачищая «серую зону» Елизаветовки и Романовки. Командиры противника отдали указание своим подразделениям не отступать, несмотря на превосходство в артиллерии, численности личного состава и технике. Украинские силы группируются и укрепляют позиции в западной части Курахово. Бои в районе пятой школы города продолжаются.
По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки потери противника составили 3 танка, 2 из них «Leopard» производства ФРГ, 6 автомобилей, 122-мм реактивная система залпового огня «Град», 155 мм гаубица М198 производства США.
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Херсонское направление
Украинские войска стремятся установить контроль над всей береговой линией Днепра, ВСУ создали новые позиции в Антоновке на правом берегу, напротив российских Алёшек. Также поступает информация о переброске дополнительных расчетов беспилотных летательных аппаратов в западные районы Херсона. На всем направлении отмечается плотная работа артиллерии и БПЛА. За сутки украинской армией выпущено 34 снаряда по 7 селам левобережья.
Запорожское направлениеЗапорожский фронт активизировался, российские военные постепенно отвоевывают территорию, шаг за шагом приближаясь к Орехову и его флангам. ВС РФ прорвали оборону противника к востоку от населенного пункта Малая Токмачка и вышли на территорию Белогорья с восточных окраин.
Задача российских подразделений состоит в том, чтобы прервать снабжение гарнизона ВСУ в Великой Новоселке из Запорожья и обойти укрепрайон на высотах западнее от Нескучного-Времьевки. В настоящее время с обеих сторон активно работает артиллерия. Сообщается об уничтожении ВС РФ британской 155-мм самоходной артиллерийской установки.
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Елена Генералова