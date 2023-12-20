Бойцы ВСУ признались в мрачном настроении из-за ситуации на поле боя

Настроение солдатов Вооруженных сил Украины становится все мрачнее с приближением зимы. Бойцы разочарованы, что вместо наступления они перешли в оборону, переживают по поводу отсутствия помощи от западных союзников, а ВС РФ наращивают мощь. Об этом пишет портал Naharnet.