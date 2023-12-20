Бойцы ВСУ признались в мрачном настроении из-за ситуации на поле боя

Фото: istock / Mariia Kokorina
Настроение солдатов Вооруженных сил Украины становится все мрачнее с приближением зимы. Бойцы разочарованы, что вместо наступления они перешли в оборону, переживают по поводу отсутствия помощи от западных союзников, а ВС РФ наращивают мощь. Об этом пишет портал Naharnet.
«Причина, по которой украинцы мрачны: они теперь чувствуют, что не только не преуспели в этом году... Они знают, что игра россиян улучшается. Они видят, что происходит в Конгрессе, и они видят, что произошло в ЕС (отсутствие прогресса в выделении 50 млрд евро)», — заявил Ричард Бэрронс, бывший генерал армии Великобритании.В основном, украинские бойцы жалуются на нехватку ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников, ремонта машин в короткие сроки. Украинские беспилотники, которые работаю на высоте до 500 метров, обладают меньшей дальнобойностью в сравнении с российскими дронами. БПЛА из России могут подниматься на 2 тысяч километров и, таким образом, избегать РЭБ.
«Главная цель на зиму — потерять как можно меньше людей. Зимой освободить Донецк или Бахмут не представляется возможным, потому что у них (россиян) слишком много живой силы», — заявил командир мехбатальона под Бахмутом.Читайте также:
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
Алина Юрчак