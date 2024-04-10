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Бойцы ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему контрнаступлению

Express: Участвовавшие в контрнаступе солдаты ВСУ отметили неумелое командование
10 апреля 2024, 16:21
Фото:iStock/IherPhoto

Фото:iStock/IherPhoto

Солдаты ВСУ, участвующие в прошлогоднем контрнаступлении, завершившемся провалом украинской армии, рассказали, что не были должным образом проинструктированы командованием, пишет издание Express.


Бойцы ВСУ также выразили недовольство военачальниками и отметили, что они были плохо подготовлены к наступлению.

ВСУ начали анонсированное наступление 4 июня 2023 года. Вскоре президент России Владимир Путин назвал военную кампанию ВСУ провалившейся и отметил, что инициатива на фронте за российской армией. Преимущество ВС РФ на фронте через некоторое время признали и союзники Киева.

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Опрос: Жители Польши не хотят, чтобы их солдаты воевали на стороне ВСУ
10 апреля 2024, 16:17

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Большинство жителей Польши против отправки польских военных на Украину. К такому выводы пришли авторы опроса, результаты которого 10 апреля опубликовало европейское издание «Euroactiv».
Согласно опросу 75% поляков выступили против отправки польской армии на помощь ВСУ. Кроме того, 47% респондентов не поддержали вступление Украины в НАТО, а 40% высказались за немедленное присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Накануне воевавший два года в рядах ВСУ польский наемник Михаил Липски заявил, что мобилизованные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) попадают на фронт с меньшей подготовкой в сравнении с российскими военными. Если российские новобранцы готовятся от трех до девяти месяцев перед попаданием на фронт, то у ВСУ этот срок составляет не больше двух месяцев, а чаще всего еще меньше.

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Боевики «Азова»* отказываются выполнять приказы главкома ВСУ из-за страха
Полковник Кошкин: Боевики «Азова»* боятся выполнять приказы главкома ВСУ
10 апреля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики украинского батальона «Азов»* отказываются выполнять приказ главнокомандующего ВСУ об удержании Часов Яра. Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что причина в том, что они осознают свою неспособность выполнить эту задачу.
В беседе с изданием «Лента.ру» эксперт отметил, что хотя командиры «Азова»* утверждают, что эта оборона не для них, что бойцы подразделения слишком квалифицированы и должны выполнять другие, более сложные задачи, причина саботажа приказов высшего командования кроется в другом. Националисты прекрасно понимают невыполнимость этой боевой задачи, выполнение которой грозит им неминуемой гибелью, и просто боятся за свою жизнь.

Военный эксперт также добавил, что саботаж боевого приказа главкома — это очень серьёзный симптом для ВСУ. Это неповиновение и невыполнение прямого приказа ведёт моральному разложению, подрыву боевого духа и в конечном счёте окончательному поражению, которое уже не за горами, заключил полковник Кошкин.

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У граждан Украины могут мобилизовать автомобили
10 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Artur Reznik

«Лишние» автомобили граждан Украины могут быть мобилизованы, пишет Lenta.ru.
Соответствующее положение есть в проекте закона о мобилизации, поданном в Верховную Раду, заявила депутат Марьяна Безуглая.

По ее словам, в случае наличия у граждан в собственности более одного транспортного средства, «лишние» могут мобилизовать на нужды украинских солдат. Сейчас им не хватает не только боеприпасов, но и автомобилей.

Кроме этого, в документе отмечается, что местные государственные органы теперь будут обязаны участвовать в мобилизации, а не только способствовать ей, как ранее.

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#всу
#украина
#автомобили
#мобилизация
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Законопроект о призыве осужденных одобрен на Украине
10 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/Motortion

Рада одобрила в первом чтении законопроект о призыве осужденных, пишет ТАСС.
Согласно документу, мобилизации в ВСУ будут подлежать все осужденные, кроме тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов, лиц, совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

Соответствующий проект закона ранее рекомендовал к принятию комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме этого, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

По сообщениям западных СМИ, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в Венгрию, Молдавию, Польшу, Румынию и Словакию сбежали около 20 тысяч призванных украинских мужчин.

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#всу
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#украина
#законопроект
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На Украине собираются призывать женщин для службы в ВСУ
10 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Киеву стоит начать призывать женщин в армию ВСУ по примеру Израиля. Такое заявление сделала советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева. Её слова передает газета Times.
«В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны (тренировать – ред.) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», — заявила Григорьева.

По её словам, украинцам стоит готовиться к тому, что в ближайшие годы в стране начнут мобилизовывать женщин. Григорьева пояснила, такие действия необходимы для решения проблемы нехватки новобранцев. На данный момент в армии Украины служат порядка 65 тысяч женщин, при этом последние три года показатель вырос на 40%.

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#мобилизация
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Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus
Зеленский: Шольц не хочет поставлять Taurus Украине из-за страха ядерной войны
10 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/andriano_cz

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за якобы ядерных угроз со стороны России, пишет Bild.
Зеленский подчеркнул, что союзники Украины имеют все необходимое для ВСУ оружие, и выразил недоумение по поводу того, почему они не предоставляются.

«Кканцлер утверждает, что Германия не обладает ядерным арсеналом, и поэтому Taurus является значимым вооружением», — отметил президент Украины.
Ранее лидер оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще рассматриваются варианты по передаче дальнобойных ракет Taurus Украине.

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#зеленский
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Осуждённого Игоря Стрелкова попросили отправить на спецоперацию
10 апреля 2024, 14:46

Фото: Радио 1

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить на спецоперацию в качестве командира взвода. Об этом пишет Baza, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно сообщению, ещё в конце января в одной из войсковых частей утвердили кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода. Тогда же попросили начальника пункта отбора на военную службу по контракту направить его в ДНР.

Напомним, 25 января текущего года Стрелкова приговорили к четырём годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Согласно российскому законодательству осуждённые за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны РФ.

При этом его адвокат Александр Молохов считает, что у Стрелкова есть все шансы попасть на СВО, если апелляционный суд отменит приговор. Заседание состоится 15 мая. Есть и другой вариант: если президент России Владимир Путин помилует его и снимет с него судимость.

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#сво
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«Перебили тысячи женщин и детей»: названы последствия применения ВСУ химоружия в зоне СВО
Военэксперт Живов: ООН может осудить применение химоружия ВСУ, но не остановить
10 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock / VITALII MIKHAILIUK

В силовых структурах заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).
В беседе с «Радио 1» военный эксперт, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов рассказал, что в качестве химического оружия выступают отравляющие газы различного рода и что применяются они в малых объемах с самого начала специальной военной операции (СВО).

«Это газы нервно-паралитического действия. Некоторые из них вызывают временную недееспособность, а некоторые – постоянную», – сказал эксперт.
Известно, что использование подобного химоружия несовместимо с основными принципами ведения боевых действий. Однако, по мнению собеседника, со стороны ООН никакой реакции не последует.

«В зоне СВО противник применил уже такое большое количество запрещенных средств воздействия, что никакой реакции не последует. Отреагировала ООН на геноцид палестинцев в Секторе Газа, но геноцид не прекратился – перебили десятки тысяч женщин и детей. ООН не та структура, которая может остановить средства применения тех или запрещенных средств воздействия, она может только осудить. Союзниками Украины и Израиля является США. Как следствие, вето с США, Канадой, Германией и Францией умножает на ноль любые попытки принять какие-то документы, обязывающие ООН. На ООН рассчитывать не стоит», – поделился собеседник.
То же последует, по мнению специалиста, со стороны организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Она может тоже осудить, выпустить какую-нибудь декларацию, но против Украины санкции не введут, потому что США и Британия не позволят этому случится. На уровне осуждения такое может произойти теоретически, но в практическую плоскость это никак выливаться не будет. Когда украинцы действительно делают то, что им запрещают, мы это замечаем. Например, удар по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) явно не понравились украинским инвесторам, и после этого сразу было несколько уведомлений о том, что Украина не должна бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ)», – заключил военный специалист.
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Чехия официально разрешила более 150 наёмникам отправиться воевать за ВСУ
CT24: чешские власти разрешили более 150 наёмникам отправиться на Украину
10 апреля 2024, 14:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Власти Чехии официально разрешили более 150 наёмникам отправиться на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, при этом в будущем это число может быть увеличено, сообщает Чешское телевидение.
«Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет. Более 150 из них получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана, однако в будущем число чехов, воюющих за Украину, может увеличиться», — говорится в сообщении.

При этом администрация нынешнего президента Чехии планирует сделать процесс согласования отправки наёмников на Украину более гибким.

Также сообщается, что первые военные из Чехии отправились на Украину еще в 2022 году. Один из них рассказал, что ему пришлось «собирать друзей по частям, чтобы отправить домой к их семьям хотя бы что-то». Другой чешский наёмник признался, что, принимая участие в боях, боится умереть, и отметил, что был бы рад, если бы на Украину приехали профессиональные военные.

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#военные
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