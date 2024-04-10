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Солдаты ВСУ, участвующие в прошлогоднем контрнаступлении, завершившемся провалом украинской армии, рассказали, что не были должным образом проинструктированы командованием, пишет издание Express.
Бойцы ВСУ также выразили недовольство военачальниками и отметили, что они были плохо подготовлены к наступлению.
ВСУ начали анонсированное наступление 4 июня 2023 года. Вскоре президент России Владимир Путин назвал военную кампанию ВСУ провалившейся и отметил, что инициатива на фронте за российской армией. Преимущество ВС РФ на фронте через некоторое время признали и союзники Киева.
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Анастасия Хохлова