Главком ВСУ Сырский: Будет новое наступление по окончании российской кампании

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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».
Сырский признал превосходство российских войск в артиллерии и авиации, однако заявил, что «Россия не может угнаться за Украиной» в области боевого применения беспилотников. Украинский военачальник также попытался принизить последние успехи российской армии, назвав освобождение населённых пунктов на Донбассе лишь незначительными тактическими достижениями.
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