Зеленский заявил, что ВСУ не готовы отразить ещё одно крупное наступление ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не выдержат еще одного крупного наступления армии России, которое ожидается уже в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью CBS News.
«Украина не готова к защите от еще одного крупного российского наступления, ожидаемого в конце мая или в июне. Сейчас ВСУ удалось сдержать наступление России в самые худшие зимние месяцы и стабилизировать ситуацию», — сказал Зеленский в интервью.
Он пояснил, что украинской армии сложно воевать с ВС РФ, так как Россия обладает более дальнобойной артиллерией, а Киев имеет огромный дефицит снарядов.
Читайте также:
Зеленский предрек бум рождаемости на Украине после завершения конфликта
«Слишком много болтал»: Почему Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО
В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха
Элина Позднякова