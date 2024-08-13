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Бойцы ВСУ рассказали, как их взяли в плен в Курской области

Пленные ВСУ рассказали, что их взяли в плен в Курской области уже на второй день
13 августа 2024, 10:26
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы ВСУ, захваченные в плен в Курской области, на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, после чего их быстро взяли в плен. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.


Накануне стало известно, что ВС РФ взяли в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из командиров этой бригады Эмиля Ишлукова по подозрению в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

Взятые в плен военные рассказали, что зашли на территорию Курской области за сутки до своего пленения. По данным источника агенства, всего удалось захватить семь боевиков.

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