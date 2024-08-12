ВС РФ взяли в плен соседа Зеленского

Фото: iStock/Sinenkiy
В плен к российским бойцам попал бывший сосед Владимира Зеленского, житель Кривого Рога Юрий Даниленко. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нёс его на себе к нам в тыл. А наши думали, боец погиб», — написал Сладков в своем Telegram-канале.
По его словам, бывший сосед Зеленского лично знаком с ним и его супругой Еленой. При этом Даниленко рассказал, что перед сдачей в плен его пытались убить свои же сослуживцы. При этом отметил, что российские бойцы хорошо относятся к пленным.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
Читайте также:
Пленный боевик рассказал о поляках и французах в рядах ВСУ в Курской области
ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода, сообщил пленный боец ВСУ
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Элина Позднякова