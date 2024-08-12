Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пять штурмовиков ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области

Пять штурмовиков ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области

12 августа 2024, 18:32
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Пять боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой н источник в силовых структурах.
«В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики были взяты в плен в районе Мартыновки.




Напомним, ранее СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

Читайте также:

Появилось видео допроса пленённого в Курской области боевика ВСУ

ВС РФ взяли в плен соседа Зеленского

Пленный боевик рассказал о поляках и французах в рядах ВСУ в Курской области
#фсб
#человек
#ск рф
#всу
На Украине заговорили о более масштабной мобилизации
Экс-замглавы Генштаба ВСУ: Киеву стоит провести более масштабную мобилизацию
12 августа 2024, 18:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию. Так считает бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, его слова приводит телеканал Al Jazeera.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее сообщалось, что в Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Его затащили в микроавтобус с заломанными руками.

Читайте также:

Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности

В Верховной раде раскрыли число скрывающихся от мобилизации украинцев

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу
#вещи
#мужчина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области
Меркурис: западная техника в Курской области подтверждает причастность НАТО
12 августа 2024, 18:45

Фото: iStock/RomanBabakin

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что натовская техника в Курской области указывает на причастность блока к атаке. Об этом Меркурис сообщил в эфире YouTube-канала Duran.
Меркурис утверждает, что западные страны серьезно вовлечены в операцию ВСУ в Курской области. По мнению эксперта, это связано с тем, что Альянс осознает, что проиграл на Украине.

Меркурис заключил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории, однако украинцы не хотят сдаваться, поскольку это их последний отчаянный бросок.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Пленный ВСУ Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным

Оказавшийся в окружении ВСУ россиянин поделился историей выживания

В Британии рассказали о решающей роли Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область
#нападение
#украина
#страны
#нато
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО Украины упрашивает Францию разрешить наносить удары по РФ французским оружием
Умеров: МО Украины просит Францию снять запреты на удары по России
12 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минобороны Украины выпрашивает у властей Франции разрешение на удары по территории России французским оружием. Об этом на странице в соцсети Х написал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
Он сообщил, что провёл продуктивный разговор с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе беседы Умеров настаивал на необходимости отмены запретов на насение ударов по территории России с применением французского оружия.

Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что западные союзники Украины разрешили ВСУ обстреливать Белгородскую область американскими боеприпасами. При этом уточняется, что данное разрешение распространяется исключительно на этот регион.

Читайте также:

Премьер Украины Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с ПВО

Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» под Белгородом

Ирландский журналист высмеял Зеленского за попытку обвинить Россию в атаке на ЗАЭС
#украина
#франция
#оружие
#обстрел
#россия
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Гундаров объяснил цели ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 18:37

Фото: iStock/N-sky

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.
«Вторая причина — это объявленный Владимиром Зеленским так называемый мирный саммит. На самом деле это агрессивный военный саммит. Россия в нем участвовать не будет, даже если бы пригласили. Но задача Киева и Вашингтона (а также стран НАТО) — усадить Москву за стол переговоров, создать для этого такие условия, при которых она сама этого захочет», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.

А генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой отметил, что сегодняшняя ситуация в Курской области является очень серьёзной.

«Сейчас Минобороны вместе с региональной администрацией и силовыми структурами должны как можно быстрее уничтожить прорвавшиеся подразделения», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Липовой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия России на фоне событий в Курском приграничье в 1,5 раза увеличили наступление по всем направлениям СВО.

Читайте также:

Сенатор Ковитиди назвала страшные последствия разрушения основ ядерной безопасности

Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» под Белгородом

Стало известно, как ситуация под Курском сказалась на наступлении ВС РФ
#россия
#владимир путин
#армия россии
#нато
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Ковитиди назвала страшные последствия разрушения основ ядерной безопасности
12 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение о том, что разрушение основ мировой ядерной безопасности приведёт к апокалипсису.
«Мир разделился на белое — на тех, кто поддерживает Россию, — и на тёмное зло, на всех, кто сегодня является скрытыми или явными врагами России. Всё этотревожные симптомы и заставляют задуматься о том, куда идёт мир, потому что разрушение основ мировой ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

А военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин назвал причины атаки украинцами Запорожской АЭС.

«Украинцы надеются на некий размен, хотят обменять Курскую АЭС на Запорожскую, на ней находится 3 т оружейного плутония и около 40 т урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Так, по крайней мере, утверждал глава МАГАТЭ Гросси», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее ирландский журналист Чеё Боуз заявил, что операции ВСУ, совершённые в последние дни, являются настоящим сумасшествием.

Читайте также:

«Безумие»: на Западе раскритиковали атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС

«Такого не было никогда»: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по ЗАЭС

НАТО может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС, прогнозируют в Германии
#конфликт
#аэс
#операции
#симптомы
#оон
#всу
#киев
#магатэ
#заэс
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Австралии предупредили Киев о жутких последствиях атаки на Курскую область
Генерал Райан: ВСУ потеряют целые батальоны, если не покинут Курскую область
12 августа 2024, 18:08

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина рискует потерять целые батальоны военных, а также боевую технику, если не выведет войска из Курской области. Так считает отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан.
«Украина может потерять батальоны и бригады, а также артиллерию, РЭБ и ПВО, лишиться которых она не может себе позволить», — написал Райан в соцсети Х.

Он считает, что украинская сторона может надеяться на закрепление в Курской области до начала переговоров с Россией, однако подобные действия лишь приведут ВСУ к разгрому и не дадут Киеву никаких преимуществ.

Райан отметил, что украинские позиции в основном состоят из множества небольших выступов, которые могут быть легко отрезаны и уничтожены российскими силами.

Читайте также:

Сёла в приграничных районах Курской области опустели

Судьба жителей оккупированных ВСУ сёл в Курской области остается неизвестной

Путин сообщил о драматическом увеличении потерь в наиболее боеспособных частях ВСУ
#соцсети
#украина
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» под Белгородом
ВС РФ уничтожили 12 бойцов ВСУ на МАПП «Колотиловка» в Белгородской области
12 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ ликвидировали 12 солдат ВСУ на погранпереходе «Колотиловка» в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что украинские войска потеряли 12 бойцов, пять из которых подорвались на минах. Также в результате действий ВС РФ были ранены порядка 15 бойцов ВСУ. Те, кому удалось бежать, совершают перегруппировку сил.

Кроме того, ВСУ потеряли минимум четыре единицы военной техники.

Канал пишет, что российские войска готовы отбивать новые атаки украинской армии. В Курскую область прибыли дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск и формирования дополнительных резервов.

Ранее сообщалось, что нападение на солдат ВСУ на погранпереходе под Белгородом произошло в районе пяти утра. Атаку производили порядка 50 бойцов ВС РФ при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники.

Читайте также:

Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

ВС РФ отразили атаку ДРГ ВСУ на МАПП «Колотиловка» под Белгородом

Обстановка в Курской области и заход ВС РФ в Торецк: последние новости СВО
#всу
#вс рф
#белгородская область
#сво
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы главные виновники нападения на Курскую область
СК: два офицера ВСУ стали главными фигурантами дела об атаке на Курскую область
12 августа 2024, 17:49

Фото: iStock/blinow61

Основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что именно эти бригады организовали наступление на Курскую область и целенаправленно посягали на жизнь мирных жителей и уничтожали гражданские объекты.

«В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — пояснила Петренко.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все причастные к исполнению незаконных приказов, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности.

Читайте также:

Смирнов раскрыл число погибших при атаке ВСУ в Курской области

Пленный ВСУ Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным

Судьба жителей оккупированных ВСУ сёл в Курской области остается неизвестной
#убийство
#нападение
#жизнь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смирнов раскрыл число погибших при атаке ВСУ в Курской области
Смирнов: 12 мирных жителей погибли при атаке ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 17:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
Отмечается, что с начала атаки украинских войск на российский регион погибли 12 граждан, также ранен 121 человек, в числе которых 10 детей.

Ранее Смирнов в ходе совещания сообщил о тяжёлой обстановке в Курской области. Он подчеркнул, что украинским войскам удалось взять под контроль 28 населённых пунктов. Также в настоящее время остаётся неизвестной судьба порядка двух тысяч жителей этих посёлков.

Кроме того, врио главы региона сообщал, что на данный момент из опасных районов эвакуировались около 121 тысячи человек.

Читайте также:

Сёла в приграничных районах Курской области опустели

Путин допустил новые атаки ВСУ на приграничье РФ

Стало известно, как ситуация под Курском сказалась на наступлении ВС РФ
#курская область
#погибший
#атака
#всу
#вс рф
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф