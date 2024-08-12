Пять штурмовиков ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области

Фото: iStock/Sinenkiy
Пять боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой н источник в силовых структурах.
«В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что боевики были взяты в плен в районе Мартыновки.
Напомним, ранее СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
Читайте также:
Появилось видео допроса пленённого в Курской области боевика ВСУ
ВС РФ взяли в плен соседа Зеленского
Пленный боевик рассказал о поляках и французах в рядах ВСУ в Курской области
Элина Позднякова