Бойцы ВСУ с нетерпением ждут прибытие боеприпасов из США

Фото: iStock/Michele Ursi
Военным ВСУ ещё не сообщили, когда им предоставят дополнительные американские боеприпасы из нового пакета помощи США. Об этом пишет Reuters.
«Подразделения все еще ждут новый приток боеприпасов после согласования в США нового пакета помощи на 61 миллиард долларов. Солдаты на позиции примерно в восьми километрах от линии фронта говорят, что они не знают, когда ожидать прибытия дополнительных снарядов», — говорится в статье.
Рядовой ВСУ Игорь Бойчак рассказал, что украинским бойцам приходится полагаться только на то, что передают сослуживцы, находящиеся в тылу. При этом у бойцов ВСУ, которые находятся на восточной и южной линиях фронта, нет боеприпасов, чтобы противостоять российским атакам.
Читайте также:
Бригада ВСУ потеряла весь костяк из-за отсутствия ресурсов
ВСУ прячутся за спины мирного населения, затрудняя продвижение ВС РФ
На Украине обвинили Сырского в провале фронта ВСУ
Элина Позднякова