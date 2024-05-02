ВСУ прячутся за спины мирного населения, затрудняя продвижение ВС РФ

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Украинские военные прячутся за мирных граждан, затрудняя продвижение российской армии. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ Александр, его слова передаёт «ФедералПресс».
Он рассказал, что ВСУ часто ведут боевые действия при гражданском населении. Они также прикрываются мирными гражданами при приближении российской армии, что затрудняло процесс зачистки и продвижения по населённым пунктам.
Он также пояснил, что зачистка населённого пункта от противника ведётся по строгим правилам. Сначала в помещение забрасываются гранаты, после этого ведётся стрельба из автомата и уже только после этого можно входить внутрь. Однако российским штурмовикам приходится порой отходить от этих правил, так как есть риск задеть мирное население.
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«Враг не брезгует вести боевые действия среди своего гражданского населения и, судя по всему, не очень-то против этого», — рассказал боец ВС РФ.
Он также пояснил, что зачистка населённого пункта от противника ведётся по строгим правилам. Сначала в помещение забрасываются гранаты, после этого ведётся стрельба из автомата и уже только после этого можно входить внутрь. Однако российским штурмовикам приходится порой отходить от этих правил, так как есть риск задеть мирное население.
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Элина Позднякова