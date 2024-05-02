Бригада ВСУ потеряла весь костяк из-за отсутствия ресурсов

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В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали о потерях среди командиров из-за отсутствия ресурсов. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на неназванного украинского военного.
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что украинское военное командование организовало проверки в отношении этой бригады после потери нескольких позиций в районе Часова Яра. Одной из причин стали внутренние проблемы в бригаде. В частности, проверка показала, что командование отделяло военнослужащих «Правого ряда»* от тех, кто перевёлся в бригаду недавно. Последних отправляли в бой в приоритетном порядке, за неимением опыта они активно теряли позиции.
Украинский военный в беседе с агентством рассказал, что в направлении Часова Яра не было позиций в привычном понимании. Это были ямы, в которых солдатам едва удавалось спрятаться от артобстрелов. Из-за отсутствия необходимых ресурсов бригада была вынуждена отступить. В результате более 100 военнослужащих были убиты или пропали без вести. Убитыми числятся солдаты, командиры отделений, командиры взводов, командиры рот и сержанты. В результате бригада потеряла весь свой костяк, заключил военный.
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Анастасия Чинкова