Армия Украины не может удерживать оборону, фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая», — возмутился Соскин на своем YouТube-канале.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт. Соскин подчеркнул, что украинский лидер не смог обеспечить мир в стране, на что так надеялись украинцы.
Кроме того, говоря о мобилизации на Украине, Соскин призвал отправиться на фронт тех, кто принимал новый закон о ней.
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