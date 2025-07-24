Бойцы ВСУ с оскорблениями обратились к Зеленскому из-за нехватки беспилотников
Украинские солдаты с сумского направления выпустили видеообращение с оскорблениями в сторону Владимира Зеленского, который не может их обеспечить нужным числом беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.
Видео было записано военнослужащими 33-го отдельного штурмового полка ВСУ. Как отметили агентству в российских силовых структурах, обращение сделано на фоне митингов, вспыхнувших по стране.
«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее силовики рассказывали, что командование 33-го полка размещает объявления о сборах на нужды войск. Как оказалось, на самом деле таким образом офицеры пытаются подзаработать деньги.