24 июля 2025, 06:44

Фото: iStock/sommersby

Украинские солдаты с сумского направления выпустили видеообращение с оскорблениями в сторону Владимира Зеленского, который не может их обеспечить нужным числом беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.





Видео было записано военнослужащими 33-го отдельного штурмового полка ВСУ. Как отметили агентству в российских силовых структурах, обращение сделано на фоне митингов, вспыхнувших по стране.





«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — говорится в сообщении.