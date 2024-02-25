Российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ

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Российские военные продолжают наступательные операции на Украине. Как сообщает РИА Новости, 25 февраля российскому десантному подразделению удалось взять в плен двух украинских военнослужащих 82 отдельной штурмовой бригады.
Пленный украинский десантник Максим Попок рассказал, что их группа сбилась с пути, поскольку старший повёл починённых совсем не в ту сторону. Военнослужащие двинулись вдоль лесополосы и нарвались на российских военных. По словам Максима, одного из его сослуживцев с позывным «Борода» — убили сразу, второй оказался раненым. Раненого русские отправили в тыл к врачам.
Украинец рассказал, что группа, в составе которой он был, более 10 дней находится в лесу без провизии. У военных с собой были только конфеты, печенье и две бутылки воды на всех.
Максим Попок отметил, что русские десантники при задержании работали слаженно и чётко.
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Украинец рассказал, что группа, в составе которой он был, более 10 дней находится в лесу без провизии. У военных с собой были только конфеты, печенье и две бутылки воды на всех.
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Сергей Калугин