Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино

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Боевики ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на позиции российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Военкоры отмечают, что таким образом украинские войска пытаются имитировать успех на линии боевого соприкосновения. При этом российские военные поинтересовались, «слабо ли» бойцам ВСУ водрузить знамя на уничтоженную бронетехнику.
Уточняется, что флаг Украины установили на железной бочке. В ответ на это ВС РФ водрузили знамя на уничтоженную технику противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что флаг Украины установили на железной бочке. В ответ на это ВС РФ водрузили знамя на уничтоженную технику противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова