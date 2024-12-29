Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино

Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино

«РВ»: ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на позиции российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Военкоры отмечают, что таким образом украинские войска пытаются имитировать успех на линии боевого соприкосновения. При этом российские военные поинтересовались, «слабо ли» бойцам ВСУ водрузить знамя на уничтоженную бронетехнику.

Уточняется, что флаг Украины установили на железной бочке. В ответ на это ВС РФ водрузили знамя на уничтоженную технику противника.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Курской области взяли в плен украинского летчика

Мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области
#флаг
#видео
#солдаты
#днр
#всу
В Курской области взяли в плен украинского летчика
RG: украинский летчик сдался в плен российским военным в Курской области
29 декабря 2024, 08:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В Курской области российским военным сдался в плен 47-летний украинский летчик Владимир Попович, передает RG.ru.
Попович долгое время служил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей, однако после вторжения ВСУ в российский регион мужчину «по служебной необходимости» перевели из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны, а после нескольких дней якобы подготовки его зачислили в отдельный батальон в 36-й бригаде морской пехоты.

В итоге роту Поповича отправили в Сумскую область для охраны границы. По факту он оказался в курской лесополосе, где при первой возможности сдался в плен бойцам ВС РФ.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

Глава МИД РФ предупредил НАТО о решительном отпоре на новые ракетные угрозы

На Западе испугались угрозы от нового полка ВС России

Минобороны РФ опубликовало видео тарана российским БПЛА дрона ВСУ «Баба Яга»
#регион
#режим
#всу
#вс рф
#минобороны
#курская область
#лётчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД РФ предупредил НАТО о решительном отпоре на новые ракетные угрозы
Лавров: Москва ответит на ракетные угрозы со стороны НАТО и США
29 декабря 2024, 06:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет решительные военно-технические меры в ответ на возможные ракетные угрозы со стороны США и НАТО. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Лавров отметил, что Россия готова к обсуждению вопросов контроля над вооружениями, но только в рамках более широкого диалога, направленного на снижение конфронтации. Основное внимание должно быть уделено устранению причин фундаментальных противоречий, среди которых он выделил многолетнюю экспансию НАТО на восток.

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — отметил Лавров.
По словам министра, именно действия альянса стали одним из факторов украинского кризиса и продолжают представлять угрозу безопасности России.

Лавров подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа, способная реально снизить уровень конфликта.

Читайте также:

«Они специально ее взорвали»: ВСУ подорвали мирных жителей, когда те набирали воду

Президент Украины объявил о важных кадровых перестановках

​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
#москва
#сша
#россия
#сергей лавров
#меры
#снижение
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Они специально ее взорвали»: ВСУ подорвали мирных жителей, когда те набирали воду
РИА Новости: в Селидово ВСУ подорвали скважину с водой и убили 12 мирных жителей
29 декабря 2024, 06:10

Фото: iStock/undefined undefined

Беженка из города Селидово рассказала о том, как ВСУ разделывались с мирными жителями, когда те пытались набрать питьевой воды из единственной скважины с ней.
«Все, которые остались в Селидово жить... Все ж ходили, питьевая вода только у шестой школы», — объяснила беженка.
Ходили и с тачками, и на велосипедах ездили. По ее словам, скважина никогда не высыхала, поэтому все жители к ней ходили. Это было известное дело. Собеседница отмечает, что ей повезло тем, что она не пошла, когда ВСУ подорвали 12 человек.

«Они специально ее взорвали!», — возмутилась женщина.
Подрыв случился, когда беженка с семьей еще оставалась в Селидово. Насколько она помнит, убийство мирных жителей произошло в период времени между 15 и 18 октября.

Ранее «Радио 1» передавало, что президент Украины объявил о важных кадровых перестановках.

Читайте также:

Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow

Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль

​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
#вода
#убийство
#дело
#всу
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Украины объявил о важных кадровых перестановках
Зеленский анонсировал «важные кадровые решения»
29 декабря 2024, 05:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых перестановок. Он сообщил об этом в своем вечернем обращении, размещенном в Telegram-канале.
«Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы будут объявлены в ближайшее время. Хочу поблагодарить всех, кто помогает!», — написал президент Украины.
Зеленский также подчеркнул важность усилий правительства, направленных на поддержание стабильности энергетической системы страны. В этом вопросе он поручил чиновникам тесно взаимодействовать с Европейской комиссией и европейскими партнерами для обеспечения устойчивой работы энергетики.

Ранее сообщалось, что Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow.

Также известно, что в ночь с 28 на 29 декабря в аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В сеть выложили видео момента крушения самолета.

Читайте также:

Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после президента РФ есть интрига

Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Педофил снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
#заявление
#telegram
#владимир зеленский
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow
Pronews: Греция объявила об отправке Украине 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow
29 декабря 2024, 05:07

Фото: iStock/maksicfoto

Греция готовится передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает портал Pronews. Эти ракеты, которые находятся в арсенале греческих военно-морских и военно-воздушных сил, разработаны в США и используются уже почти 40 лет.
RIM-7 Sea Sparrow представляет собой управляемую ракету класса корабль-воздух с полуактивной радиолокационной системой наведения. Она была создана на базе ракеты AIM-7 Sparrow в 1960-х годах и принята на вооружение в 1976 году.

Эти ракеты обеспечивают противоракетную защиту кораблей и используются для борьбы с ракетами, самолетами, вертолетами и другими воздушными и надводными целями.

Передача боеприпасов станет частью военной помощи Украине, однако точные сроки поставок пока не уточняются.

Ранее «Радио 1» передавало, что на Западе испугались угрозы от нового полка ВС России. Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.

Читайте также:

Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль

Мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ
#сша
#вооружение
#греция
#ракеты
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе испугались угрозы от нового полка ВС России
MWM: полк ВС РФ с ЗРК С-500 «Прометей» угрожает важнейшим самолетам НАТО
29 декабря 2024, 03:33

Фото: iStock/vadimrysev

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.
Как сообщает журнал Military Watch Magazine, завершение формирования первого полка с новыми комплексами является важным шагом в укреплении обороны России, особенно против угроз в космосе.

Система С-500 отличается возможностью поражать цели на больших высотах и с большей скоростью, чем ее предшественник С-400. Среди потенциальных целей комплекса названы спутники, космические челноки и межконтинентальные баллистические ракеты.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Высокая мобильность делает С-500 уникальной системой, что подчеркивается в публикации.

Эта система, входящая в новое поколение зенитных ракетных комплексов, также имеет высокий потенциал в области противоракетной обороны. Ее универсальность и дальность действия усиливают возможности России в защите от высокотехнологичных угроз.

Читайте также:

Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения

Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы

Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам
#операции
#журнал
#нато
#ракеты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль
29 декабря 2024, 02:21

Фото: iStock/sudok1

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника (БПЛА) в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В районе села Безымено вражеский дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся грузовик. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы.

Пострадавшего на попутном транспорте доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

В настоящий момент уточняется информация о других возможных последствиях атаки.

Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.

Читайте также:

В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн

Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год

Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы
#грузовик
#дрон
#бпла
#водитель
#Вячеслав Гладков
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ
СЦКК: мужчина из Горловки пострадал из-за сброса взрывчатки с беспилотников ВСУ
29 декабря 2024, 00:23

Фото: iStock/ Dragon Claws

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Горловку пострадал мирный житель, мужчина 1956 года рождения.
Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Telegram-канале, с дронов ВСУ были сброшены взрывоопасные предметы. Один из них попал на автомобиль по проспекту Ленина, в результате чего мужчина получил ранения.

Местные службы ведут работу по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшему.

По данным представительства, в Никитовском районе Горловки 28 декабря зафиксировали два подобных инцидента. Взрывные устройства с украинских дронов были сброшены на жилую территорию. В период времени между пятью и шестью часами вечера атаки повредили два гражданских автомобиля.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен.

Читайте также:

Боец СВО опубликовал шокирующие кадры поедания свиньями тел погибших солдат ВСУ

В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн

Солдаты ВСУ четыре дня продержали жительницу курского села в погребе
#автомобиль
#бпла
#telegram
#днр
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн
28 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Татарстане подняли единовременную выплату за заключение контракта для участия в СВО до 2,2 миллионов рублей. Получить ее можно будет после 1 января 2025 года.
«Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства республики, 400 тыс. рублей – от Минобороны РФ и до 300 тыс. рублей от муниципалитетов РТ», — пишет «Татар-информ».
Вместе с тем издание напоминает о зарплате от 210 тысяч рублей и мерах поддержки участников СВО в регионе: сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, а также широкий перечень льгот как для самих бойцов, так и для их семей.

Отмечается, что столь высокую единовременную выплату обещают не только жителям Татарстана, но и всем, кто заключит контракт на территории региона. Желающим из других областей или стран оплатят проезд и проживание на время оформления.

Читайте также:

Выплаты и льготы для бойцов ВС РФ: что положено участникам СВО

Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести

Министерство труда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной службы
#реабилитация
#проезд
#подготовка
#минобороны рф
#льготы
#выплаты
#указ
#контракт
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате